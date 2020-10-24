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وزير الري الأسبق : تصريحات ترامب ضوء أخضر لمصر لضرب سد النهضة

ترامب
الرئيس الامريكي
 
السبت، 24-10-2020 10:05 ص متابعات- الدويني فولي
علق وزير الري الأسبق محمد نصر الدين علام علي تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص تفجير مصر لسد النهضة الأثيوبي .
وكتب علي صفحته الرسمية علي الفيسبوك قائلا :" ترامب يوضح موقف القيادة المصرية من سد النهضة وعدم قبولهم للمطالب الأثيوبية واستعدادهم للتدخل العسكري للحفاظ على أمننا المائي .
أهم خبر .. الرئيس الأمريكي: الوضع بشأن سد النهضة خطير وسينتهي المطاف بتفجير المصريين للسد ..
*ضوء أخضر من ترامب لمصر لضرب سد النهضة " .
جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي قال في تصريحات صحفية أمس أنه يتفهم موقف مصر بشأن قضية سد النهضة قائلا :" المصريون سيفجرون السد في نهاية المطاف " .
 

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