وزير الري الأسبق : تصريحات ترامب ضوء أخضر لمصر لضرب سد النهضة

السبت، 24-10-2020
10:05 ص
متابعات- الدويني فولي
علق وزير الري
الأسبق محمد نصر الدين علام علي تصريحات الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
بخصوص تفجير مصر لسد النهضة
الأثيوبي .
وكتب علي صفحته الرسمية علي الفيسبوك قائلا :" ترامب
يوضح موقف
القيادة المصرية من سد النهضة
وعدم قبولهم للمطالب الأثيوبية واستعدادهم للتدخل العسكري
للحفاظ على أمننا المائي .
أهم خبر .. الرئيس الأمريكي: الوضع بشأن سد النهضة
خطير
وسينتهي المطاف بتفجير المصريين للسد ..
*ضوء أخضر من ترامب
لمصر لضرب سد النهضة
" .
جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي قال في تصريحات صحفية
أمس أنه يتفهم موقف مصر بشأن قضية سد النهضة
قائلا :" المصريون سيفجرون السد
في نهاية المطاف " .