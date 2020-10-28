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عاجل.. إطلاق منصة عالمية للتعريف بالنبي محمد بلغات مختلفة

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الشيخ أحمد الطيب
 
الأربعاء، 28-10-2020 11:56 ص المصريون
أعلن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب  عن إطلاق منصة عالمية للتعريف بالنبي محمد وذلك من أجل مكافحة التطرف، والتعريف بالدين الإسلامي الوسطي بكل اللغات العالمية، وكذلك تدشين مسابقة علمية وعالمية عن سيرة محمد والحب والخير والسلام.
وفي خلال كلمته في إحتفالية المولد النبوي الشريف أكد الدكتور أحمد الطيب إن الرسول خلال حياته تعرض لمثل ما يحدث الآن وربما أكثر من ذلك كثيراً وكان دائما يتعامل بمبدأ العفو والصفح ، فقال: "اللهم اهدى قومى فهم لا يعلمون"، وقول الله تعالى: "فاصفح الصفح الجميل"، وقوله تعالى: "فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ".
وأضاف شيخ الأزهر خلال كلمته: أنا استبشر كل الاستبشار بالأية الكريمة المعجزة التي تكفل فيها الله بالدفاع عن النبى في قوله: "إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ".
 

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