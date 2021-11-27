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ظهور منطقة حساسة في جسم جورجينا بصورة مع رونالدو على السرير

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ارشيفية
Native
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السبت، 27-11-2021 11:16 ص

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لعارضة الازياء جورجينا رودريغز الى جانب حبيبها لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو وهما جالسان على متن الطائرة ولكن بطريقة مريحة بعض الشيء فارتفع فستان جورجينا وظهرت منطقة حساسة بشكل واضح.
وهذه ليست المرة الاولى التي تتعرض فيها جورجينا الى موقف مشابه فعلى السجادة الحمراء في احد المهرجانات ارتفع فستانها بسبب الهواء القوي مما ايضاً عرضها لموقف محرج.
لكن هذه الصورة عادية بالنسبة الى النجوم الغربيين ولا يعيرونها اي اهتمام حتى ان جورجينا لم تتعرض للانتقادات بسبب طريقة جلوسها.

 

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