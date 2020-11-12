صدمة.. القصة الكاملة لسيدة الأقصر التي اختفى توأمها من بطنها

الخميس، 12-11-2020
11:22 ص
المصريون
حالة من الصدمة انتابت الأم وأهلها والأطباء وجميع من شهد الواقعة، بعد
اختفاء توأم
من بطن سيدة
من الأقصر
.
حيث استيقظت سيدة حامل
على كابوس رأت فيه أنها فقدت توأم
ها لتجد حولها مياه
ودم، وتتجه للمستشفى للاطمئنان على الأجنة لتفاجأ باختفائهما.
الواقعة رواها والد السيدة
، عبدالناصر محمد إبراهيم، من محافظة الأقصر
قائلًا إن ابنته وتدعى "ولاء"، كانت حامل
ا في توأم
بالشهر السادس، وفجأة
اختفى هذا الحمل، "كانت حامل
في توأم
نامت وصحيت ملقتهمش"، موضحًا أنه
لا يعتبر ذلك سحرًا أو كابوسًا لكنه قضاء وقدر من الله، حيث إن التحاليل أثبتت بالفعل
أنها كانت حامل
ا في الشهر السادس.
وأضاف "إبراهيم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج
"التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة التلفزيون المصري:
"بنتي حملت مرتين قبل كده وسقطت، أنا مش بقول فيه سحر ولا أي حاجة، إحنا
مؤمنين بقضاء الله وقدره، هي كانت ماشية على علاج معين، والدكتور اللي كانت متابعة
معاه كان هيولدها الشهر الجاي".
وتابع: "هي شافت كابوس امبارح أثناء النوم أن الأجنة اختفت، وبالفعل
اختفوا، بس الحمل كان موجود، دي واخده ميعاد مع الدكتور عشان يولدها قريب، بطنها
كانت كبيرة رجعت زي الأول خالص، مفيش آثار أنها سقطت، وبرضوا مش بقول فيه سحر،
الله أعلى وأعلم".
الدكتور محمد عز الدين رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى أرمنت شرح تفاصيل
الواقعة مشيرًا أن الحالة وصلت للمستشفى الساعة 4 صباحًا وتشتكي من نزول مياه ودم
من الرحم واستقبلها الطبيب المقيم بقسم النساء والتوليد بالمستشفى وقام بالكشف
عليها مستخدمًا الآشعة التلفزيونية ولم يجد أي أثر للحمل.
وأضاف: "قالت له ازاي ده أنا حامل
في 6 شهور في توأم
والطبيب اندهش
وبعت لي أتاكد معاه وفعلا الآشعة مكنش فيها أي حمل وبعتناها تاني لقسم الآشعة
وتأكدنا أن مفيش أثر للأجنة ولا أثر للحمل".
وتابع: "الموضوع شديد الغرابة والواحد أول مرة يسمع حاجة زي كده"
وذكر الرواية التي قالها والدها بأنها حلمت بكابوس بأن امرأة تريد أن تزهق حملها
واستيقظت فوجدت مياه ودم حولها على السرير وذهبت للمستشفى للاطمئنان على الجنين،
حسب الوطن.
وأشار أن السيدة
أحضرت روشتات من منزلها وصورة لها وهي حامل
ورفضت نشرها في
الإعلام، مؤكدًا أنها كانت تتابع مع طبيب في عيادة خاصة ولديها روشتات لمتابعة
الحمل.
ولفت إلى أن الآشعة كشفت أن حجم الرحم كبير بشكل أكبر من العادي مما يدل
على أنه كان هناك حمل، مؤكدًا عدم وجود أغشية الحمل.