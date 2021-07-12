الثلاثاء 13 يوليه 2021
توقيت مصر 12:23 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

4 عروض أوروبية تنهال على محمد شريف بعد تألقه مع الأهلي

إصابة تامر عبدالمنعم بأزمة قلبية مفاجئة وخضوعه لعملية قسطرة في القلب

القضاء يصدر حكمه في قضية أحمد بدير ضد مي العيدان

وزيرة الصحة تعلن موعد الموجة الرابعة لـ كورونا

مصابون بكورونا.. ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مستشفى العراق إلى 114

رهف القنون تتخطى الحدود وتظهر بدون ملابس داخلية

السعودية تقرر إعادة مواطنيها من إثيوبيا خلال 48 ساعة

كاتبة كويتية شهيرة تحتفل بعيد ميلادها الـ 60 بطريقة مثيرة (فيديو)

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

كورونا.. الصحة العالمية تحذر من عواقب وخيمة

ADS
 

بعد انتهاء شهر العسل.. طلاق أصالة من زوجها عضو مجلس النواب

image
أصالة
Native
الإثنين، 12-07-2021 06:51 م

قررت الفنانة السورية أصالة، الانفصال عن زوجها النائب بمجلس النواب المصري ، بعد زواج لم يستمر لمدة ثلاثة أشهر.
وقرر الثنائي الإنفصال رسميا منذ 3 أسابيع ، بعد أن اتفقا على الطلاق بهدوء وفي سرية تامة خاصة أنهم تجمعهم صداقة طيبة .
وكان الفنان ومصفف الشعر اللبناني جو رعد، قد كشف في وقت سابق عن تفاصيل زواج أصالة من نائب برلماني، وإقامة حفل خطبة ابنتها شام الذهبي بمنزل والدتها  في مجموعة من الفيديوهات عبر حساباته على مواقع التواصل.
وقال جو رعد في فيديوهاته، إنه لا يعلم حتى الآن معلومات حول إقامة حفل زفاف لأصالة،في ظل الظروف الحالية، لكنه أكد على أن الزواج تم، مشيرًا إلى أن كل زواج له ظروفه ووقته، وأن صديقته سعيدة وهو الأهم، قائلا:" المهم إنها لقت سعادتها مع النائب البرلماني المصري".
يذكر ان ظهرت الفنانة السورية أصالة نصرى، فى "لوك" جديد، نشرته على صفحتها الشخصية بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".

 وظهرت أصالة بـ شعر قصير و"قَصة البيكسى"، وصبغة باللون الأصفر الذهبى، وعلقت"ما اجمل روحك و ضحكتك عندما يعبران اي صوره تلتقطها عدسه سعيدة الحظ تحسدها عليها عدسات المصورين الاخرين ،، لو كانت قصة شعرك الجديده ( التي سنتحدث عنها بس ترجعي بالسلامه ) بس مبدئياً حلوه مطرْقَعه يليق عليكي ما لا يليق على احد انتي اصاله و يا بختنا و بخت عالمنا العربي الحلو عنا اصاله متل ما هنن طاير عقلهم مثلاً عندهم بعالمهم lady Gaga".


 

إقرأ ايضا

Screenshot_5-674x675-1

إصابة تامر عبدالمنعم بأزمة قلبية مفاجئة وخضوعه لعملية قسطرة في القلب

202011300226262626

القضاء يصدر حكمه في قضية أحمد بدير ضد مي العيدان

download

مصابون بكورونا.. ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مستشفى العراق إلى 114

أخبار متعلقة

56260-احلام-وزوجها

تعليق مفاجئ من زوج أحلام على طلاقهما.. والأخيرة تحتفي

507787

طلاق الفنانة أحلام يتصدر الترند في الخليج

Capture

أصالة تظهر مع الشيف بوراك بعد أن هاجمته من قبل..فماذا فعل معها؟

19_2019-637061449286850169-685

حسن راتب أمام النيابة: تعرفت على علاء حسانين في جلسة ذكر وحب الرسول

121-142208-sherine-abdel-wahab-hussam-habib-divorce_700x400

ضربها وسيطر على حساباتها.. شيرين تطلب الطلاق من حسام حبيب

maxresdefault

فنانة شهيرة: زوجي خانني كثيرًا وأهلي دمروني (فيديو)