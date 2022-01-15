«طلقني بس متدبحنيش».. آخر كلمات زوجة الدقهلية قبل فصل رأسها عن جسدها

السبت، 15-01-2022
09:15 ص
كشفت أم "زوجة الدقهلية
" تفاصيل فصل زوجها رأس
ابنتها (زوجته)عن جسدها في جريمة مروعة شهدتها إحدى قرى مدينة نبروة بمحافظة الدقهلية.
وكشفت شهادات وروايات جيران الزوجة التي ذبحها زوجها وفصل
رأسها عن جسدها، بسبب خلافات بينهما ثم ألقى بنفسه من الشرفة، تفاصيل الواقعة المؤلمة.
وأكد أهالي قرية كفر الجنينية التابعة لمدينة نبروة بمحافظة
الدقهلية، أن الزوجين كانا دائما الشجار بسبب إدمان الزوج ويدعى أحمد السيد الصباحي
أبو يونس للمخدرات، وتحديدا مخدر الشابو، وإنفاقه أمواله على شرائها، متجاهلا تلبية
طلبات منزله وابنته، وهو ما كانت الزوجة ترفضه وتطالبه بالتوقف عن الإدمان واخضاعه
للعلاج، مضيفين أن الزوج كان دائم الإعتداء عليها بالضرب وكانت صرخاتها تجبرهم على
التدخل وانقاذها من بين يديه.
وكشف الجيران أنه مساء الثلاثاء تجددت صرخات الزوجة مرة أخرى،
معلنة وقوع مشاجرة جديدة، فأخبروا والدة الزوجة التي تقيم بالقرب منهم بأن ابنتها تتشاجر
مع زوجها، طالبين منها الوصول بسرعة والتدخل لتهدئة الموقف، ومؤكدين أنه وفور وصول
أم الزوجة
للمنزل وصعودها إلى الشقة التي تقع في الطابق الثاني انطلقت صرخات جديدة
ولكن هذه المرة من الأم.
وقالوا إن الأم كانت تستغيث وتردد "بنتي انذبحت"
فيما فوجئ الجميع والمارة بالزوج يقف في الشرفة ويصرخ هو الأخر قائلا "أنا ذبحت
مراتي" ثم ألقى بنفسه من الطابق الثاني وسقط على الأرض مصابا بكسور خطير وتم نقله
للمستشفى.
وقالت أم الزوجة
أنها وفور صعودها للشقة شاهدت واقعة الذبح
وسمعت ابنتها تصرخ في زوجها وتقول له "طلقني بس متدبحنيش" مضيفة أنها حاولت
التدخل بجسدها لأنقاذ ابنتها من الذبح لكن القاتل كان أسرع منها وتمكن من زوجته.
وشيع أهالي القرية جثمان الزوجة في جنازة مهيبة ، فيما بدأت
النيابة استجواب الجيران والأقارب لسؤالهم.