طلب من الأهلي للنائب العام لمنع مرتضى منصور من السفر لهذا السبب





أعلن محمد عثمان محامي النادي الأهلي، أنه سيتقدم بطلب إلى النائب العام؛ لمنع مرتضى منصور من السفر خشية هروبه من المحاكمات.

وقال في منشور على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، اليوم السبت: "حوالى 20 قضية أخرى مازالت قد التحقيق تنتظر تصرف النيابة العامة".

كانت المحكمة الاقتصادية، حددت جلسة جديدة في 2 مايو القادم لمحاكمة مرتضى منصور بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في القضية رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة.

وكان محمد عثمان المحامي تقدم ببلاغ للنائب العام بصفته وكيلًا عن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، اتهم مرتضى منصور بارتكاب جرائم السب القذف وخدش سمعة العائلات، والطعن في الأعراض، ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وتضمن البلاغ أن جريمة السب والقذف وقعت خلال أحد البرامج الرياضية في 18 أغسطس من العام الماضي عقب صدور حكم نهائي واجب النفاذ بحبسه شهر مع الشغل.

وقضى مرتضى منصور، عقوبة سابقة بتهمة سب الخطيب لمدة شهرًا في السجن بعد صدور حكم نهائي صدر عن محكمة النقض وخرج بعد انقضاء تلك المدة.