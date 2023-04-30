الأحد 30 أبريل 2023
توقيت مصر 21:36 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل.. وجليلة المغربية تعلق على كونها السبب

"فستان عِرة".. مي العيدان تسخر من ملابس شيرين خلال حفلها في دبي

زوجي يهجرني جنسيًا بسبب عجزه الجنسي فهل يصبح طلاقًا؟

رسميًا.. انخفاض كبير في أسعار الدواجن اليوم

أول صور للأم والطفل.. قتلت فلذة كبدها وأكلته في الشرقية

طبيب الفنان محمد قنوع يكشف عن عادة يومية صادمة تسببت في وفاته

فيديو.. توفيق عكاشة يتوقع أحداث السودان قبل 4 سنوات وعلاء مبارك يعلق

جد الطفل الذي قتلته أمه وأكلت جزء من جثته يكشف تفاصيل مروعة

أمين شرطة يقتل فتاة تزوجها عرفيًا ثم ينتحر لسبب صادم

تفاصيل وفاة نورا الزبيري أشهر مشجعة للرجاء بسبب أعمال شغب في مباراة الأهلي(صور)

طلب من الأهلي للنائب العام لمنع مرتضى منصور من السفر لهذا السبب

2023_4_16_11_58_36_342
مرتضى منصور
الأحد، 30-04-2023 08:17 ص

 

أعلن محمد عثمان محامي النادي الأهلي، أنه سيتقدم بطلب إلى النائب العام؛ لمنع مرتضى منصور من السفر خشية هروبه من المحاكمات.

 

وقال في منشور على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، اليوم السبت: "حوالى 20 قضية أخرى مازالت قد التحقيق تنتظر تصرف النيابة العامة".

 

كانت المحكمة الاقتصادية، حددت جلسة جديدة في 2 مايو القادم لمحاكمة مرتضى منصور بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في القضية رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة.

 

وكان محمد عثمان المحامي تقدم ببلاغ للنائب العام بصفته وكيلًا عن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، اتهم مرتضى منصور بارتكاب جرائم السب القذف وخدش سمعة العائلات، والطعن في الأعراض، ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

 

وتضمن البلاغ أن جريمة السب والقذف وقعت خلال أحد البرامج الرياضية في 18 أغسطس من العام الماضي عقب صدور حكم نهائي واجب النفاذ بحبسه شهر مع الشغل.

 

وقضى مرتضى منصور، عقوبة سابقة بتهمة سب الخطيب لمدة شهرًا في السجن بعد صدور حكم نهائي صدر عن محكمة النقض وخرج بعد انقضاء تلك المدة.

إقرأ ايضا

644b90de4236041ae304ce08

طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل.. وجليلة المغربية تعلق على كونها السبب

شيرين-عبد-الوهاب-1

"فستان عِرة".. مي العيدان تسخر من ملابس شيرين خلال حفلها في دبي

419

زوجي يهجرني جنسيًا بسبب عجزه الجنسي فهل يصبح طلاقًا؟

أخبار متعلقة

2015_7_7_12_36_37_307

شوبير يحسم الجدل حول مصير رئيس الزمالك بعد عزله

download

أحمد موسى: تم إبلاغ الأهلي شفويًا بإيقاف عقوبة كهربا لهذا السبب

image

بع عزل مرتضى.. قرار قضائي جديد بشأن مجلس الزمالك

138-135655-mahmoud-kahraba-all-details_700x400

عقوبة قاسية.. اتحاد الكرة: وقف عقوبة كهربا في حالة واحدة

مرتضى-منصور-1

حكم قضائي عاجل بعزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك.. تعرف على السبب

IMG-20230220-WA0031-780x470

الأهلي يكشف حقيقة ضم إمام عاشور ....تفاصيل