الخميس 20 أبريل 2023
توقيت مصر 16:56 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

"صلاح" يلغي متابعة "النني" على إنستجرام.. ما السبب الخلاف بينهما؟

زوج علا غانم: " كانت عايزة تعمل فيا زي وداد في جعفر العمدة"

البحوث الفلكية: غدًا أول أيام عيد الفطر في مصر

بعد وصوله 37 جنيهًا في السوق السوداء.. سعر الدولار في البنوك اليوم

الإمارات: نجحنا في الوساطة لتأمين سلامة الجنود المصريين

محامية سعودية تقاضي رونالدو وتطالب بإبعاده بسبب "فعل فاضح"

بملابس شفافة.. ابنة عمرو دياب تثير غضب الجمهور: احنا في رمضان

وفاء عامر عن "جعفر العمدة": كل يوم بنشتمهم

أحمد موسى: تم إبلاغ الأهلي شفويًا بإيقاف عقوبة كهربا لهذا السبب

الحكومة: شركة إيطالية ستزرع 10 آلاف فدان من المحاصيل التي تحتاجها مصر

ADS
 

أحمد موسى: تم إبلاغ الأهلي شفويًا بإيقاف عقوبة كهربا لهذا السبب

download
احمد موسى
Native
Teads
الخميس، 20-04-2023 11:11 ص

كشف الإعلامي أحمد موسى، أسباب مواصلة مجلس إدارة النادي الأهلي، الانعقاد بعد الإعلان عن إيقاف محمود كهربا 12 مباراة وتوقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه.

وقال "موسى"، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، إنه تم إبلاغ الأهلي شفويًا بإيقاف عقوبة كهربا؛ وهو الأمر الذي سيجعل الأحمر يشارك في لقاء السوبر أمام الزمالك المقرر إقامته بدولة الإمارات.

وأضاف، أنه حال تنفيذ اتحاد الكرة العقوبة ضد كهربا، فإنه يتوقع أن يلغي الأهلي مشاركته في مباراة السوبر المصري يوم 5 مايو المقبل أمام نادي الزمالك بالإمارات، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي وفق تحليله الشخصي.

وتابع: "تم إبلاغ الأهلي شفهيًا بإيقاف عقوبة كهربا التي وقعت عليه من لجنة الانضباط، دا معناه اذا استمر هذا الأمر الأهلي سيشارك في نهائي السوبر في الإمارات يوم 5 مايو"، مضيفًا: "معلوماتي وتحليلي الشخصي أن الأهلي لن يشارك في السوبر إذا تم تنفيذ عقوبة كهربا".
 

إقرأ ايضا

20230209122911656

زوج علا غانم: " كانت عايزة تعمل فيا زي وداد في جعفر العمدة"

20-4-2023_01_01_11_GomhuriaOnline_231681945271

البحوث الفلكية: غدًا أول أيام عيد الفطر في مصر

i

محامية سعودية تقاضي رونالدو وتطالب بإبعاده بسبب "فعل فاضح"

أخبار متعلقة

138-135655-mahmoud-kahraba-all-details_700x400

عقوبة قاسية.. اتحاد الكرة: وقف عقوبة كهربا في حالة واحدة

IMG-20230220-WA0031-780x470

الأهلي يكشف حقيقة ضم إمام عاشور ....تفاصيل

كهربا

المادة 24 أنقذته.. مفاجأة بشأن غرامة كهربا للزمالك

702

مهيب عبدالهادي يكشف موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر

133-010522-ahmed-badir-death-common-2

أحمد بدير: لو قابلت أبوتريكة مش هسلم عليه لهذا السبب

ee-3

منشور مفاجئ من أحمد عبدالقادر بعد الغرامة الكبيرة