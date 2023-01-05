طعنها وحاول ذبحها.. إنقاذ فتاة من مصير نيرة أشرف بالمنصورة في آخر لحظة (فيديو)





تمكن أهالي المنصورة من ضبط شاب، قبل أن يذبح فتاة بعدما طعنها ، على غرار واقعة نيرة أشرف التي قتلت ذبحا على يد زميلها أمام بوابة كلية الآداب بالمنصورة ، لرفضها الارتباط به.

وكشفت شهود عيان أن الفتاة تدعى سلمى موافي وكانت مخطوبة للشاب، ووقعت خلافات بينهما أدت لفسخ الخطبة، ما دفعه لانتظارها خلال خروجها من منزلها وتعقبها للانتقام منها .

وقال شهود العيان أن الفتاة كانت في طريقها لمنزل صديقتها، وعند وصولها للمنزل الكائن في شارع بايرو استوقفها الشاب وانهال عليها بطعنات متفرقة قبل أن يتمكن الأهالي من التدخل وشل حركته وانتزاع السكين منه.وقام الأهالي بنقل الفتاة إلى مستشفى المنصورة الدولي.

وتم تسليم الشاب لقوات الشرطة التي انتقلت لموقع الحادث.

وفي يونيو الماضي شهدت مصر أبشع جريمة صدمت المصريين، حيث أقدم طالب على ذبح زميلته "نيرة أشرف" أمام بوابة الجامعة في مدينة المنصورة لرفضها الارتباط به.

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