«أخوك اغتصبني وصورني».. ينهي حياة شقيقه أمام المارة في الشارع: غسلت شرفي

الأربعاء، 21-12-2022
11:22 ص
شهدت حارة سكة الشابوري في الدرب الأحمر، جريمة مأساوية حينما
أقدم عامل على التخلص من شقيقة بعد تعديه جنسيا على زوجته، لينتهي به الحال خلف القضبان.
من واقع التحريات الرسمية والمصادر المختلفة، نروي تفاصيل
مقتل شاب، على يد شقيه الأكبر بعد طعنة عدة طعنات قاتلة، وذلك في شهر مارس من عام
2019.
في الدرب الأحمر، كان يعيش "ر" رفقة زوجته
"س" وقد رزقهما الله طفل 3 سنوات، الزوج يعمل في محل ينفق من إيراداته على
عائلته. وعلى بُعد 300 متر يسكن شقيقه "س" رفقة زوجته وطفليهما، ويعمل في
بيع السجائر أيضًا.
قبل 3 سنوات، كانت الأمور على ما يرام بين الشقيقين حتى تزوج
"س" من "ه"؛ دأبت الثلاثينية على تحريض زوجها ضد شقيقه "ر"،
فطالبته بإخراجه من "محل سكنه"، لأنه ملك والدتهما، وبالتالي فهو يملك جزءًا
فيه ما تسبب في عدة شجارات بين الاثنين تنتهي بتدخل الأم.
مع حبس المتهم "س" بقضية حيازة مواد مخدرة، بدأ
"ر" التردد على زوجة شقيقه
للاطمئنان عليها وإعطائها أموالًا تساعدها في
الإنفاق على طفليها (سنة، و3 سنوات).
في ذلك الوقت لاحظت شقيقتهما توطد العلاقة بين المجني عليه
وزوجة شقيقه
في غيابه، فسألتها "إيه الحكاية اللي بينكو؟"، لتردّ زوجة المحبوس:
"أخوكي عجبني.. واستدرجته في غياب جوزي".
خرج "س" من محبسه بعد نحو 6 أشهر، انتابه الشك
تجاه زوجته وعلاقتها بشقيقه، بالإضافة لكثرة خروجها من المنزل في غيابه، فتشاجر معها
عدة مرات، وطردها من البيت، ثم يعود لمصالحتها مرة أخرى.
منتصف ليل الواقعة، عاد المتهم إلى منزله، فلم يجد زوجته
"ه"، اتصل عليها غاضبًا "إنتي فين؟"، فردَّت "كنت بزور أهلي
وجاية"، ما إن وطئت الزوجة بقدمها المنزل، انهال عليها ضربًا وطردها، مهددًا:
"لو روحتي عند أهلك مش هيحصلك كويس"، فاتجهت إلى الجلوس في الشارع أمام منزل
شقيق زوجها "ر"، فاستضافها للمبيت مع زوجته.
"الشاي دا فيه حاجة مش مظبوطة"، اتهمت "ه"
كل من "ر" وزوجته "س" بوضع المخدر لها في "الشاي" والاعتداء
عليها جنسيًا وتصويرها فيديو في أوضاع مخلة، فهرولت إلى قسم الدرب الأحمر وحررت محضرًا
بالواقعة.
عادت "ه" إلى زوجها "س""
"إلحقني أخوك اغتصبني وصورني فيديو".
فهرول المتهم "س" إلى حارة الشابوري؛ حيث يسكن
شقيقه؛ الظلام يعم المكان إلا قليلًا، المحلات أغلقت أبوابها، فما إن رآه رمى عليه
"كيس شطة" للسيطرة عليه، ثم استل "سنجة" وطعنه عدة مرات في أماكن
متفرقة من جسده، حاول المجني عليه الهرب، لكن خارت قواه، وسقط غارقًا في دمائه وسط
الشارع.
ظلَّ المتهم يهدد كل من يقترب من الضحية لمحاولة إسعافه،
فأصاب زوجة المجني عليه بطعنات في القدم، وفرَّ هاربًا من مكان الحادث حتى ألقت الأجهزة
الأمنية القبض عليه.
وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليه أنه مصاب عدة طعنات
في الرأس، لكن طعنة غائرة في الفخذ تسببت في قطع الشريان الرئيسي المغذي للدم تسببت
في وفاته، وتحفظت النيابة على سلاحي الجريمة "مطواة وكزلك".
واعترف المتهم في تحقيقات النيابة بقتل شقيقه، قائلًا إن
زوجته أخبرته أن شقيقه عاكسها عدة مرات وأنه خدرها واعتدى عليها جنسيًا أثناء بياتها
لديهم قبل الحادث بيوم مرددًا: "انتقمت لشرفي".
وقرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس المتهم
"س" 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد،
وحيازة سلاح أبيض بدون ترخيص.
وفي 18 يونيو 2019، أحالت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية،
بائع سجائر إلى محاكمة الجنايات، لاتهامه بقتل شقيقه الأصغر بعد تعديه جنسيا على زوجته
بمنطقة الدرب الأحمر.