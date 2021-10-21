طعام شائع على وجبة الإفطار يسبب السرطان

الخميس، 21-10-2021
01:28 م
حذر خبراء التغذية بجامعة تكساس الأمريكية، من نوع واحد من
الأطعمة يؤثر على الجسم بالسلب ويسبب أضرار صحية، ربما تصل إلى حد الإصابة بالسرطان
بسبب التفاعلات الكيميائية التي تحدث داخله.
وحسبما نشرت «سكاي نيوز» أوضحت الباحثة «ماريا فنسي»، أن
الكثيرين يميلون إلى تناول الخبز المحمص مثل التوست المحمص، ولكنهم لا يعرفون الخطر
الذي يعرضون أنفسهم إليه أخطر شيء في آلة تحميص الخبز، أنها تحدث تفاعلات سريعة وتؤدي
إلى إرسال جزيئات سامة إلى الهواء بمجرد التشغيل، إلى جانب أن تحميص شريحة الخبز إلى
درجة الإحراق مضر بالصحة.
وحذرت الباحثة من ارتباط إحراق الخبز بأمراض السرطان
، بسبب
التفاعلات الكيمائية التي يتعرض لها العيش بسبب إحراقه، ويفضل تسخينه فقط سواء توست
أو الأنواع الأخرى من الخبز .