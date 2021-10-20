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أفضل وجبة مثالية يمكن أن تتناولها على الإفطار

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بيضة
Native
الأربعاء، 20-10-2021 10:41 ص

حددت خبيرة تغذية روسية أفضل وجبة غذائية يمكن تناولها في الصباح على الإفطار، لما تحتويها من عناصر غذائية مفيدة.
قالت ناديجدا تسابكينا، إن تناول البيض والزبدة على وجبة الإفطار يعتبر أمرا مثاليا. مضيفة: “يحتوي البيض على أكثر من 40 نوعا من الفيتامينات، معظمها فيتامينات “ب، أ، د، ك” بالإضافة إلى وجود المعادن الهامة التي تحافظ على الصحة كالمغنيسيوم والزنك والبوتاسيوم والكالسيوم والسيلينيوم والنحاس والمنغنيز، فـ100 غرام من البيضة تحتوي على 11-13 غراما من البروتين، وكما نعلم، وهو ضروري لجسمنا كمواد بناء ونقل العناصر الغذائية إلى الخلية”، حسب وكالة سبوتنيك.
وتابعت: “يعتبر بروتين الدجاج أكثر الأحماض الأمينية قابلية للهضم. ونتيجة لذلك، فإنه يؤدي العديد من الوظائف المفيدة، كتقوية العظام، وتحسين جودة الأنسجة، وتخفيف ضغط الدم. بالإضافة إلى ذلك، فهو يساعد على إزالة الكوليسترول الزائد من الجسم ولا يسمح بتخزينه. ويمكن أن يساعد تناول البيض بانتظام في زيادة كتلة العضلات وتقليل الدهون في الجسم في نفس الوقت”.
 

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