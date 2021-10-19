مرتضى منصور يكشف عن مرضه: أفقدني 30 كيلو من وزني

الثلاثاء، 19-10-2021
09:37 ص
كشف المستشار مرتضى منصور
، رئيس نادي الزمالك
السابق، عن المرض
الذي يعاني
منه وجعله يظهر بهذا الشكل بعد أن فقد حوالي 30 كيلو من وزنه.
وقال مرتضى منصور
عبر فيديو بثه على حسابه الشخصى بمواقع التواصل الإجتماعى
مطمئنا متابعيه وعشاقه : الحمد لله أنا بخير وتجاوزت أزمة مرض
الضغط والسكر
بالاستماع لتعليمات الطبيب المعالج بالسير على نظام غذائى معين.
وأشار مرتضى منصور
الى قائمة المحظورات الطبية عليه قائلا : أنا ممنوع من
أكل المكرونة والرز والبطاطس والعيش ومن الفواكه منعت من البلح والعنب والمشمش
والمانجو .
وأضاف مرتضى منصور
أن وزنه قبل تعرضه للإصابة بالضغط والسكر كان 114 كيلو
جرام وبعد اتباع النظام الغذائى أصبح وزنه 84 كجم والأمور الحمد لله الأن تسير
بشكل أفضل ولا توجد مشاكل طبية .
كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، قررت حجز الدعوى المقامة من
رئيس نادي الزمالك
الموقوف مرتضى منصور
لإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة بإصدار
اللائحة المالية الجديدة للأندية الرياضية، للحكم بجلسة 28 نوفمبر المقبل.