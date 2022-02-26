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ضعف جنسي وعدم القدرة على الإنجاب.. تأثيرات «كورونا» على المتعافين

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السبت، 26-02-2022 03:18 م

تحذيرات خطيرة أطلقها مؤتمر المسالك البولية الذي عقد في مصر مؤخرًا، من تبعات الإصابة بفيروس كورونا، والذي أكد الأطباء خلاله وجود تأثيرات لفيروس كورونا على القدرة الجنسية، والإنجابية عند المصابين حتى بعد تماثل الشفاء.
وتوصل مؤتمر دراسات المسالك البولية، إلى أن نحو 15% من المتعافين من فيروس كورونا حدثت لهم أضرار جانبية أثرت على القدرة الجنسية، والإنجابية، بحسب بيان الجمعية المصرية لأبحاث المسالك البولية.
المؤتمر الدولي شارك فيه الدكتور عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشؤون الصحية، خرج بإرشادات لأطباء المسالك البولية، إلى جانب توصيات بشأن التعامل مع مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا.
ومن جهته قال الدكتور رفيق الحلبي الرئيس الشرفي لجمعية أبحاث المسالك البولية، إن عددًا من المصابين بفيروس كورونا، حدث لهم ضعف جنسي تمثل في قلة وضعف وشكل الحيوانات المنوية؛ ومن ثم تأثرت عندهم العملية الإنجابية، وكذا ضعف الانتصاب، مشيرًا إلى أن هذا الضعف مؤقت عند بعض الأشخاص فيما يختلف من شخص لآخر، وهذا التأثير ضمن «متلازمة ما بعد كورونا»
وأفاد المؤتمر، بأن تأثيرات الإصابة بفيروس كورنا، تمتد إلى أمراض الصدر والأمعاء، إلى جانب الضعف الجنسي، موجهًا النصيحة لكل المتعافين بسرعة اللجوء للأطباء لتلقي العلاج اللازم وعدم تفاقم الوضع الصحي نتيجة تأخر العلاج.
 

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