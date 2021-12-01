الأربعاء 01 ديسمبر 2021
توقيت مصر 12:55 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شوبير يعلن عن اللاعب الوحيد الذي سيرحل عن الأهلي قريبًا

ننشر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ولبنان في كأس العرب

الأهلي يكشف تطورات أزمة العامري فاروق ويدرس بديل حسام غالي

السعودية.. أول دولة عربية تُسجل إصابة بالمتحور الجديد «أوميكرون»

مستشارة أسرية: 4 أخطاء تقع فيها الزوجات تُنفر الزوج منها

محامي رشوان توفيق يفجر مفاجأة عن خلاف الفنان مع ابنته: ليس كما يُثار

تداول فيديو لرد فعل «ميسي» عندما طلبوا من زوجته الابتعاد عنه لتصويره منفردًا

سرعة ضربات القلب.. كيف تفرق بين الإصابة بـ«أومكيرون» و «دلتا»

رهف القنون تصدم الجميع بنشر صورة دون ملابس سفلية من موقعها«المخل»

الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

ADS
 

محامي رشوان توفيق يفجر مفاجأة عن خلاف الفنان مع ابنته: ليس كما يُثار

image
رشوان توفيق
Native
Teads
الأربعاء، 01-12-2021 09:50 ص

كشف مجدي مهران، محامي الفنان رشوان توفيق، التفاصيل الكاملة للأزمة المُثارة مؤخرا، بشأن رفع ابنة الفنان، آية توفيق، قضايا عليه، موضحا طبيعة الخلاف القضائي.
وقال مجدي مهران حسب “سكاي نيوز عربية”، إن الأزمة المثارة مؤخرا ليست بشأن قضية حجر، مؤكدا أن الأمر عبارة عن “نزاع بين آية ووالدها”، موضحا أنَ هناك “سوء فهم حدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.
وأشار إلى أنها القضايا تدور حول بطلان التوكيل الصادر من الابنة لأبيها رشوان توفيق، بالإضافة لبطلان التصرفات التي نفذها بموجب هذا التوكيل.
وأضاف : “حين كان الفنان يشتري أي عقارات أو ممتلكات يسجلها باسم أولاده، وهم يصدرون توكيلات لوالدهم كرسالة طمأنينة بأن هذه الممتلكات كانت ستظل ملكه؛ وبموجب هذه التوكيلات يستطيع أن يبيع لنفسه وللغير أيضا”.
ولفت المحامي إلى أن آية هي من بادرت برفع الدعاوى القضائية؛ الأولى لإلغاء التوكيلات، والثانية بطلب بطلان إعادة تقسيم الميراث بين الأبناء بموجب تلك التوكيلات، مما أشعل الخلاف بينهما.
وأضاف مهران، إنه لم يتم أي تصالح بين الطرفين حتى الآن، موكدا أن الابنة تريد الأموال وشاليه وترفض التصالح.
 

إقرأ ايضا

1046844115_0_0_3177_1798_1920x0_80_0_0_387be335a3bca95768169e680dc070c9

السعودية.. أول دولة عربية تُسجل إصابة بالمتحور الجديد «أوميكرون»

ماذا-تفعلين-إذا-جرحتِ-مشاعر-زوجك؟-

مستشارة أسرية: 4 أخطاء تقع فيها الزوجات تُنفر الزوج منها

135-150844-cases-corona-recovery-uae_700x400

سرعة ضربات القلب.. كيف تفرق بين الإصابة بـ«أومكيرون» و «دلتا»

أخبار متعلقة

2021_11_28_0_2_50_378

رشوان توفيق يبكي بعد رفع ابنته قضية ضده: لا أملك سوى المحمول

2021_10_10_15_30_47_61

ظهور نادر لابنة أمير كرارة.. هل تشبه والدها؟

242137_0

وفاة الفنان أحمد خليل متأثرًا بـ كورونا

Capture

حفيد عمر الشريف يكشف رد فعل جده ووالديه عندما أنه شاذ جنسيًا

image

لطفي لبيب يعلن اعتزال التمثيل نهائيًا: «مش قادر أقف على رجلي تاني»