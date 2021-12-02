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سر إصرار ابنة رشوان توفيق على مقاضاته ورفض الصلح

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رشوان توفيق
Native
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الخميس، 02-12-2021 10:39 ص

رفضت ابنة الفنان الكبير رشوان توفيق محاولات الصلح مع والدها بعد حالة الجدل التي اجتاحت مواقع التواصل عقب لقاء رشوان توفيق في برنامج واحد من الناس مع عمرو الليثي وبكائه بسبب مشكلته مع ابنته.
وحول أسباب رفض ابنة الفنان الكبير التصالح، كشف مجدي مهران محامي توفيق، أن الابنة الصغرى «آية» مصممة على موقفها، وترغب في تنازل والدها عن التوكيل بالإضافة إلى حصولها على «الشاليه» سبب الأزمة، وهو ما يرفضه تماما الفنان الكبير، مؤكدا على أنه يحق له التصرف في أمواله بالطريقة التي يراها صحيحة من وجهة نظره.
وتحدث المحامي مجدي مهران عن أسباب رفض ابنة رشوان توفيق التصالح، في مداخلة هاتفية في برنامج «مصر جديدة» المذاع على شاشة «etc»، قائلا إنه صاحب مبادرة الصلح بين الفنان الكبير وابنته، وفي البداية رحب نجلها محمد عصام بالتصالح، ولكن بعد ذلك رفضت تماما، موضحا: «الأستاذة آية ابنة رشوان توفيق رفضت الصلح نهائيًا رغم إصرار والدها، ورغم أن رشوان توفيق كان مرحبا جدًا بمبادرة الصلح».
وعلى جانب آخر، قال الفنان رشوان توفيق، «مش هلغي التوكيل مهما حصل، والفلوس لما كانت بتطلع من بنوك كانت باسمي أنا، أنا اللي بدفع، محدش هيمشي كلمته عليا أبدا».
وأشار الفنان الكبير إلى أنه يمر بحالة نفسية سيئة بسبب الأزمة الحالية مع ابنته الصغرى وزوجها وحفيده، مؤكدا على أنه لا يرفض الصلح معهم بل يرحب به تمام، «أنا تعبت من المشاكل».
وتعود الأزمة خلال الأيام الماضية عندما كشف الفنان رشوان توفيق عن وجود خلافات مادية بينه وبين ابنته الصغرى «آية»، ورفعت عددا من الدعاوى القضائية ضده في المحكمة، وذلك خلال لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي.
 

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