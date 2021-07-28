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ضبط طبيب تجميل وزوجة لاعب كرة شهير داخل عيادة

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الأربعاء، 28-07-2021 10:38 ص

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على جراح تجميلي شهير يدعى م.غ، كما ضبطت زودة لاعب كرة قدم سابق شهير، وذلك عقب إجرائه عدة عمليات جراحية تسببت في عدد من الأخطاء الطبية مؤخرا.
وأشارت مصادر لصحيفة الوطن، أن "قوات الشرطة توجهت للقبض على الجراح الشهير وأودعته قسم الشرطة وجرى تحرير محضر له تمهيدا لعرضه على النيابة العامة، بتهمة إدارة عيادة بدون ترخيص والتسبب في أخطاء طبية كادت أن تودي بحياة المرضى للخطر، مشيرة إلى أن نقابة الأطباء تلقت عددا من الشكاوى ضد الجراح بعد تحرير محضر رسمي ضده".
وبحسب مصدر مسؤول بنقابة الأطباء، فإن الجراح اشتهر مؤخرا نتيجة الترويج له عن طريق إحدى الصفحات على منصات التواصل الاجتماعي التي تديرها زوجة لاعب كرة قدم سابق وشهير، عاونته في إغراء بعض السيدات من أجل إجرائه عمليات تجميل لهن مقابل حصولها على نسبة من المريض والطبيب، لافتة إلى أن هذا المصدر أكد أن" زوجة اللاعب السابق الذي ينتمي لنادي قمة شهير عملت مع الجراح في مهنة "السمسرة الطبية" بالمخالفة للقانون الذي لا يبيح مهنة السمسار الطبي".
 

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