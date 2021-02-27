ضاحي خلفان يفجر مفاجأة عن سعود القحطاني

السبت، 27-02-2021
09:28 ص
محمد فضل
فجر نائب رئيس شرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان
، مفاجأة ردًا
على ما جاء في التقرير الذي تم تزويد الكونغرس الأميركي به حول جريمة مقتل الصحفي السعودي
جمال خاشقجي
في القنصلية السعودية
في إسطنبول، والمطالبة باستبعاد سعود القحطاني
من
منصبه.
وقال خلفان خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع “تويتر”:
"الغريب رئيس بحجم رئيس أمريكا ..يقول شيلوا سعود القحطاني
وإلا بزعل عليكم..
مالك يا بايدن ومال سعود القحطاني
…أنت مسؤول توظيف….أنت رئيس دولة عظمى !".
وأضاف:"يعني الآن المشكلة العظمى لأمريكا مع السعودية
.. سعود القحطاني
، دولة عظمى مصدع رأسها سعود القحطاني
، هذا منطق دولة بحجم أمريكا".
وتابع ضاحي خلفان
: "هذا إعلامهم يطالب ويضغط لإقالة
سعود القحطاني
….يعني ما اشغلكم في الدنيا إلا سعود".
وأشار إلى أن قضية خاشقجي
أحيلت الى القضاء وصدرت بها أحكاما
نهائية . ومضى قائلا: "في كل الدنيا تنتهي القضية بانتهاء البت فيها قضائيا..
لكن عقلية الكاوبوي لا تزال راسخة في عقول بعض قادة أمريكا للأسف".