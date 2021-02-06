بعد الإغلاق.. السعودية تعلن عدد إصابات كورونا اليوم السبت

السبت، 06-02-2021
04:16 م
المصريون
أعلنت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية
، اليوم السبت،
تسجيل 386 إصابة جديدة بفيروس كورونا
المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة
الماضية.
كما سجلت الصحة السعودية
وفاة 4 حالات جديدة بسبب الفيروس،
ليصبح إجمالي الوفيات 6397.
وبذلك يكون إجمالي الإصابات
بفيروس كورونا
في المملكة منذ
ظهور الفيروس، 369961 حالة إصابة، مع الارتفاع الجديد في الإصابات
.
وسجلت الصحة السعودية
تعافي 283 حالة من المصابين، ليصبح
إجمالي المتعافين 361 ألفا و237 حالة تعافٍ.
وناشدت الوزارة من المواطنين الاهتمام بالتباعد الاجتماعي
وارتداء الكمامة والابتعاد عن الزحام.