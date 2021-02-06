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بعد الإغلاق.. السعودية تعلن عدد إصابات كورونا اليوم السبت

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كورونا السعودية
 
السبت، 06-02-2021 04:16 م المصريون
أعلنت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، تسجيل 386 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
كما سجلت الصحة السعودية وفاة 4 حالات جديدة بسبب الفيروس، ليصبح إجمالي الوفيات 6397.
وبذلك يكون إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في المملكة منذ ظهور الفيروس، 369961 حالة إصابة، مع الارتفاع الجديد في الإصابات.
وسجلت الصحة السعودية تعافي 283 حالة من المصابين، ليصبح إجمالي المتعافين 361 ألفا و237 حالة تعافٍ.
وناشدت الوزارة من المواطنين الاهتمام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة والابتعاد عن الزحام.
 

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