تصريحات قوية من السيسي دعمًا للسعودية

الخميس، 11-02-2021
04:22 م
الطيب حسين
قال بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي
، استقبل اليوم، الدكتور عصام بن سعيد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي، وذلك بحضور عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، والسفير أسامة نقلي سفير المملكة العربية السعودية
بالقاهرة.
وذكر أن عصام بن سعيد، نقل رسالة الرئيس من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تناولت عدد من موضوعات التعاون الثنائي، كما تضمنت التأكيد على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة، ومواصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع مصر
إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
بدوره طلب الرئيس نقل تحياته إلى شقيقيه العاهل السعودي، وسمو ولى العهد، مؤكداً الخصوصية الاستراتيجية التي تتسم بها العلاقات المصر
ية السعودية
وما تمثله من ركيزة لاستقرار المنطقة العربية بأسرها، لا سيما في ضوء الظروف الدقيقة التي تمر بها الدول العربية والتحديات المختلفة التي تواجهها.
وخلال اللقاء تم التوافق على استمرار تطوير التعاون والتشاور البناء بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، لتحقيق المصلحة المشتركة للشعبين المصر
ي والسعودي، فضلاً عن تدعيم أواصر التضامن العربي.