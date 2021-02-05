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بالفيديو.. قناة سعودية تفجر مفاجأة عن كورونا في البلاد: الوضوع خطير

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بالفيديو.. قناة سعودية تفجر مفاجأة عن كورونا في البلاد: الوضوع خطير
 
الجمعة، 05-02-2021 06:41 م
نقلت قناة سعودية تصريحات لأحد مشرفي فريق مكافحة العدوى بمستشفى الملك فهد بجدة.

وأكد أن تراخي البعض وشعورهم بالأمان، وراء ارتفاع الإصابة بـكورونا المستجد خلال الفترة الماضية.

وقال الدكتور علي الزهراني، خلال مداخلة مع الإخبارية": "الأوضاع كانت تحت السيطرة، إلا أنه خلال الأيام القليلة الماضية، رُصدت بعض التفشيات، وازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وارتفاع المنحنى بنسبة 200% مقارنةً بأقل بنقطة تم الوصول إليها في بداية يناير. وخلال اليومين الماضيين كسرنا حاجز الـ300 إصابة صعودًا".

وأضاف الزهراني: "ارتفاع الإصابة يعني أنه ستكون هناك زيادة في الحالات الحرجة والوفيات؛ الأمر الذي سيخلق ضغطًا على أسرَّة العناية المركزة، ويضع عبئًا كبيرًا على النظام الصحي.. أكبر مؤشر على أن الأوضاع لدينا أصبحت على عكس ما كانت عليه في السابق، أن وزارة الداخلية فرضت بعض القيود لحماية المواطنين والمقيمين".

وتابع الزهراني: المرحلة الحالية حساسة وخطيرة، ويجب علينا المزيد من الالتزام والحذر.. والتخوف الآن من تهاون وتراخي البعض، وأعتقد أن شعور البعض بالأمان جعلهم يتهاونون في اتخاذ الإجراءات الوقائية ظنًّا منهم أن خطر الفيروس اضمحل وانتهى.. وهذا الأمر غير صحيح على الإطلاق.



 

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