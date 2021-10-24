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صورة صادمة.. رولا يموت أخت هيفاء وهبى تستعرض وشم في منطقة حساسة

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رولا يموت
Native
الأحد، 24-10-2021 03:02 م

في واقعة صادمة لكنها ليست جديدة على أفعال اللبنانية الشهيرة رولا يموت أخت الفنانة هيفاء وهبى، نشرت صورة لها عبر حسابها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، تستعرض فيها وشم على منطقة حساسة من جسدها.
وعلى الرغم من تعود المتابعين على جرأتها بالتصرفات وما ترتديه من بيكيني وقطع غريبة لا تجرؤ العديد من الفنانات على ارتدائها علنا، إلا انها واجهت بسيل من الهجوم والانتقادات.
وفي اخر فيديوهاتها عبر خاصية الستوري استعرضت جسمها وقامت بخطوة جريئة عبر البدء بخلع البيكيني من الاسفل لكي تظهر التاتو الذي حصلت عليه في مكان حساس للغاية، بما يخالف كل الأخلاق والتقاليد العربية.

 

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