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هيفاء وهبى تستعرض أنوثتها بأجرأ إطلالة داخل الأسانسير

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الخميس، 30-09-2021 12:17 م

فاجأت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، الجمهور بأجرأ إطلالة لها تستعرض فيها أنوثتها من داخل المصعد الكهربائي "الأسانسير".
ونشرت هيفاء في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي ثلاثة صور لها بدت فيها بالمصعد وارتدت فستاناً أسود ضيقاً من قماش "سترتش" وقصيراً جداً أظهر فخذيها، فيما جاء كاشفا لكتفيها بينما اعتمدت هيفا كمين من الشيفون من حدود الصدر نزولا إلى الرسغين.
وما لفت الأنظار أكثر هو حذاؤها المكشوف "sandale" بأربطة حول القدم والفخذين.
ووضعت هيفا خاتماً ذهبياً كبيراً وسواراً ملائماً في اليد اليمنى وحملت بنفس اليد حقيبة أنيقة من ماركة عالمية باللون الزهري الفاتح، كما انسدل شعرها الأسود الطويل المموج على كتفيها وأخفت عينيها بنظارات شمسية.
ولاقت إطلالة هيفا ليس فقط الإعجاب بل الذهول لأنها الأجرأ لها والأكثر أنوثة، ما دفع بالممثل السوري معتصم النهار للتعليق بعدة رموز تعبيرية لقلوب وكذلك أبدى خبير التجميل بسام فتوح الذي يعنى عادة بجمال هيفا إعجابه في تعليق.
 

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