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صدمة.. وفاة «اشكيناز السبكي» تاركة رسالة مبكية

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Native
الجمعة، 27-08-2021 11:22 ص

توفيت البلوجر الشهيرة اشكيناز السبكي، المعروفة بـ«اشكيناز هانم السبكي»، بعد خضوعها لعملية جراحية دقيقة لإزالة ورم حول أحد الشرايين.
وأعلن زوجها سوري الجنسية يوم 22 أغسطس الجاري، أن اشكيناز لا تزال بالمستشفى، وتمر بحالة حرجة لمدة 72 ساعة، طالبا من متابعيها الدعاء لها وفي وقت لاحق أعلن وفاةها بعد خضوعها لعملية جراحية دقيقة لإزالة ورم حول أحد الشرايين.
وأثارت وفاة البلوجر الشابة حالة من الحزن وتداولت آلاف الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لها، مصحوبة بعبارات نعي، ودعوات لها بالرحمة والمغفرة.
وكانت البلوجر الراحلة نشرت تغريدة عبر حسابها على فيسبوك أعلنت خلالها أنها ستجري عملية جراحية وقالت: “أنا هبقى بين إيدين ربنا كمان شوية، ويا عالم ربنا كاتبلي ايه، بس هو الوحيد اللي عارف إني جاهزة للقائه الكريم، وحابه إنه يشملني برحمته، و زي ما بيتقال وما الدنيا بباقية لحي ولا حي على الدنيا بباقي، أنا ببرئ ذمتي من أي شيء وحش وبسألكم بالله إبراء ذمتكم ناحيتي” .




 

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