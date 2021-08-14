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صدمة.. وفاة مدير مسرح مصر

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السبت، 14-08-2021 12:10 ص

حالة من الصدمة عبّر عنها نجوم "مسرح مصر"، بعد وفاة مدير المسرح حسن نجيب.
حيث نعى الفنان مصطفى خاطر، حسن نجيب مدير مسرح مصر الذي وافته المنية، اليوم.
وكتب خاطر عبر حسابه على "إنستجرام": " إنا لله وإنا إليه راجعون توفي الي رحمه الله عم حسن نجيب مدير فرقه مسرح مصر بجد خبر صادم قد ايه كنت بتحبنا وكنا بنحبك يا خال عزائي للاسره الكريمه وان شاء الله في الجنه ونعيمها 🙏🏻".
كما أعلن محمد أسامة عضو فريق مسرح مصر الشهير بـ أوس أوس، عبر حسابه على إنستجرام، وفاة حسن نجيب مدير فرقة مسرح مصر.
 وكتب أوس أوس: "‏عم حسن مدير فرقة مسرح مصر توفى إلى رحمه الله.. الله يرحمك ويغفرلك ويصبرنا ويصبر كل حبايبك هتوحشنا اووى ياعم حسن.. إنا لله وإنا اليه راجعون".

 

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