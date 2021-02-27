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مفاجأة قد تحول الوفاة لـ«جناية»..مطالب بالتحقيق مع إعلامية وفنانة في رحيل مشاري

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مشاري
 
السبت، 27-02-2021 11:07 ص محمد فضل
تعالت العديد من أصوات النشطاء والإعلاميين في الكويت، بمطالبة السلطات بفتح تحقيق عاجل مع الإعلامية الكويتية مي العيدان، وكذلك الفنانة التي وجهت لها اتهامات بأنها كانت السبب في إصابة الفنان مشاري البلام بفيروس كورونا، وبالتالي وفاةه.
 ودعا الإعلامي الكويتي عبدالعزيز اليحيى، إلى استدعاء زميلته مي العيدان للتحقيق، موضحا أنه بعد وفاة “البلام”:” أصبحنا أمام جريمة وجناية “، بحسب قوله.
وقال “اليحيى”:” أتمنى استدعاء المذيعة التي لديها معلومات عن ممثلة مصابة بكورونا، نقلت المرض إلى مشاري البلام- الله يرحمه-“، مضيفا:”بعد وفاةه أصبحنا أمام جريمة وجناية إذا كانت الممثلة تعلم عن إصابتها بكورونا”.
وكان الفنان الكويتي مشاري البلام، توفي الخميس، وذلك بعد أيام من دخوله العناية المركزة إثر إصابته بفيروس كورونا.
يذكر أن الفنان مشاري البلام، توفي عن عمر يناهز الـ48 عامًا، ومتزوج وله خمسة أبناء، وأدى العديد من الأدوار في عشرات الأعمال الدرامية الخليجية.
 

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