مفاجأة قد تحول الوفاة لـ«جناية»..مطالب بالتحقيق مع إعلامية وفنانة في رحيل مشاري

السبت، 27-02-2021
11:07 ص
محمد فضل
تعالت العديد من أصوات النشطاء والإعلاميين في الكويت،
بمطالبة السلطات بفتح تحقيق
عاجل مع الإعلامية الكويتية مي العيدان
، وكذلك الفنانة
التي وجهت لها اتهامات بأنها كانت السبب في إصابة الفنان مشاري البلام
بفيروس
كورونا، وبالتالي وفاة
ه.
ودعا الإعلامي الكويتي
عبدالعزيز اليحيى، إلى استدعاء زميلته مي العيدان
للتحقيق
، موضحا أنه بعد وفاة
“البلام”:”
أصبحنا أمام جريمة وجناية “، بحسب قوله.
وقال “اليحيى”:” أتمنى استدعاء المذيعة التي لديها معلومات
عن ممثلة مصابة بكورونا، نقلت المرض إلى مشاري البلام
- الله يرحمه-“، مضيفا:”بعد وفاة
ه
أصبحنا أمام جريمة وجناية إذا كانت الممثلة تعلم عن إصابتها بكورونا”.
وكان الفنان الكويتي مشاري البلام
، توفي الخميس، وذلك بعد
أيام من دخوله العناية المركزة إثر إصابته بفيروس كورونا.
يذكر أن الفنان مشاري البلام
، توفي عن عمر يناهز الـ48 عامًا،
ومتزوج وله خمسة أبناء، وأدى العديد من الأدوار في عشرات الأعمال الدرامية الخليجية.