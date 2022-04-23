السبت 23 أبريل 2022
توقيت مصر 21:49 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مصرع وإصابة 51 معتمرًا مصريًا في حادث مروع بالسعودية

محمد صلاح يخرج عن صمته: أنا الأفضل في العالم لهذا السبب

فرج عامر يؤكد مجددًا ويتحدى: إعادة مباراة مصر والسنغال وهذا مصدري

علاء مبارك لـ إبراهيم عيسى: كفاية هبد

موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف الجزائري في نصف نهائي أفريقيا

طالبة بكلية الطب تذبح صديقها بعد معاشرته جنسيًا في مصر الجديدة

اتحاد الكرة يكشف موقف الفيفا الرسمي من إعادة مباراة مصر والسنغال

القبض على عروس في يوم الصباحية والسبب صادم

والد الأطباء الثلاثة يكشف ما حدث ويفجر صدمة

صورة قبر محمود عبدالعزيز تثير إعجاب الجميع.. ماذا كُتب عليه؟

ADS
 

والد الأطباء الثلاثة يكشف ما حدث ويفجر صدمة

gf
ا
Native
Teads
السبت، 23-04-2022 11:20 ص
كشف والد الأطباء الثلاثة، الذين لقوا مصرعهم في حادث انقلاب سيارتهم بترعة الجلبانة في الإسماعيلية تفاصيل محزنة حول الحادث الأليم.
وقال أحمد محمد عثمان والد الأطباء الثلاثة،احتسبت أولادي من الشهداء، آية حصلت على بكالوريوس الصيدلة جامعة الدلتا بتقدير امتياز، وكنا ننتظر تعيينها معيدة، وتدرس دبلوم تحاليل بكلية العلوم، ومحمود في بكالوريوس الصيدلة بجامعة سيناء، وآلاء بالفرقة الثانية طب الأسنان بذات الجامعة.
وأضاف أن الابنة الكبرى آية توجهت إلى جامعة سيناء لقضاء يومين مع أشقائها ثم العودة مع بعضهم.
 وفي يوم الحادث الأربعاء اتصلت بمحمود قالي: يا بابا هنفطر ونيجي، ابني لدية سيارة ماركة هيواندي، ومعتاد على الطريق بيروح وبيجي لسنوات، في طريق العودة كان معه طالب صديقة يدعي محمود الكحلاوي، ناحية الاسماعلية اتقلبت السياره في الترعة، نجح صديقهم الرابع في العوم وتم إنقاذ حياته، بينما أولادي الثلاثة احتسبهم من الشهداء.
وأوضح أنه كان يعمل محاسبا في إحدى الدول العربية لمدة 25 سنة، وعاد مستقرا في بلدته منذ 2018، ولدية 6 أبناء، الثلاثة ضحايا الحادث وعمرو في الصف الثاني الثانوي و بنتان صغيرتان.
وأضاف أحمد عثمان إن ابنته الكبرى آلاء دُفنت في اليوم الذي كانت ستُقرأ فيها فاتحتها.
ونقلت صحيفة الوطن عن عثمان قوله : «كنا هنتفق على كل التفاصيل، وقلنا هنفطر مع بعضنا كلنا، أسرتنا وأسرتهم، ناس محترمين، وخطيبها كان شاب محترم جدا، أنهى الدراسة في كلية طب الأسنان، وكان هيطلبها من جدها لأنه كبيرنا، وكنا هنقرأ الفاتحة ونحدد كل حاجة».
وتابع: «المصاب جلل وعظيم، ولا يمكننا أن نقول غير إنا لله وإنا إليه راجعون.. كل من أعرفهم دعموني في الحادث ويتواصلون معي باستمرار.. ربنا يعوض عليّ في اللي جاي، عندي 3 أبناء، عمرو في الصف الأول الثانوي، وشقيقته تدرس في الصف الثالث الابتدائي، وشقيقتها عمرها 3 سنوات».
ونعت جامعة سيناء، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الطلاب الثلاثة، وجاء في بيان للجامعة.
وجاء في البيان: «فقدنا 3 أشقاء بينهم طالبان بكلية طب الأسنان، إثر مصرعهم في حادث سير خلال الساعات الماضية»، والطلاب هم «محمود أحمد عثمان»، وشقيقته «آلاء أحمد عثمان»، بكلية طب الفم والأسنان، وشقيقته الثانية «آية أحمد عثمان»، معيدة بكلية الصيدلة، وتقدمت الجامعة بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الطلاب الثلاثة.
 

إقرأ ايضا

485714_0

مصرع وإصابة 51 معتمرًا مصريًا في حادث مروع بالسعودية

image

علاء مبارك لـ إبراهيم عيسى: كفاية هبد

420161510175461المتهمة-بقتل-القطامية

طالبة بكلية الطب تذبح صديقها بعد معاشرته جنسيًا في مصر الجديدة

أخبار متعلقة

2022_4_21_10_45_50_931

في كليات الطب والصيدلية.. مصرع 3 أشقاء أثناء عودتهم من الجامعة

تفسير-امرأة-تصلي-في-المنام-1

وفاة فنانة شهيرة بعد أداء صلاة الفجر

laawL

أول صورة لأحد المصابين المصريين في هجوم مترو نيويورك

5421f50304a0ad97745e2f24

«سيدة البحيرة».. ماتت أثناء عملية في القلب وبعد وضعها في ثلاجة الموتى كانت الصدمة

625692274236045b94571ceb

صدمة.. وفاة بطل كمال الأجسام «ماكميلان» بشكل مفاجيء

FQEolLdXsAEkkqG

مفاجآت في بيان النيابة العامة بشأن وفاة أيمن هدهود