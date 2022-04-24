بعد مصرع وإصابة 51.. وفاة 3 مصريين صدمتهم «تريلا» قبل أداء العمرة بالسعودية

الأحد، 24-04-2022
09:03 ص
لم
تمر سوى 48 ساعة على الحادث
المروع لأتوبيس
يقل معتمرين
مصريين في السعودية، والذي
أدى إلى مصرع 8 وإصابة 43 آخرين، إلا وراح 3 مصريين آخرين ضحية حادث
جديد في
المملكة.
ولقي
3 مصريين حتفهم في حادث
ين في السعودية خلال سفرهم لأداء مناسك العمرة.
ووقع
حادث
بسبب انقلاب السيارة التي كانت تقل المصريين بطريق المدينة المنورة، خلال
توقف الحافلة على الطريق أمس السبت واصطدمت بها "تريلا".
وقال مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة
المدينة المنورة أحمد الزهراني، إن غرفة عمليات الهلال الأحمر بالمنطقة (997) تلقت
بلاغًا في تمام الساعة 06:14 من صباح اليوم الجمعة، يفيد بوقوع حادث
انقلاب حافلة
بطريق الهجرة السريع عند كيلو 140، وعلى الفور تم توجيه أحدث المركبات الخاصة
بالهيئة باص الإصابات المتعددة (طويق)، وكان وصول أول الفرق بتمام الساعة 06:24.
وشاركت
20 فرقة إسعافية من داخل المنطقة و6 فرق من منطقة مكة المكرمة بإجمالي 26 فرقة و6
فرق تابعة للشؤون الصحية بقيادة القيادة الميدانية ومدير الشؤون الصحية والمساعد
للشؤون الإسعافية ومتابعة مدير القيادة والتحكم.