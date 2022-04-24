الأحد 24 أبريل 2022
توقيت مصر 21:50 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد أن حذف الفيديوهات.. أول تعليق من «فاندام» على «رامز موفي ستار»

فيديو صادم.. فهد يفترس شرطيًا في أحد شوارع إيران

فنانة شهيرة تكشف السبب المفاجئ لقرار ارتداء الحجاب

علي جمعة يكشف عن مخلوق في القرآن يعجز العقل عن تصوره

السؤال الذي صدم فيفي عبده وكادت تتشاجر مع بسمة وهبة على الهواء بسببه

تطور مفاجئ.. برشلونة يجهز صفقة ضم «صلاح»

«رجل بلا رذيلة».. «الشوباشي»: هذا الرئيس أفضل زعيم بعد عمر بن الخطاب

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري والقنوات الناقلة

أول ظهور لـ عبدالرحمن أبوزهرة بعد خروجه من المستشفى

أغلى فاكهة في مصر.. كيلو التوت البري يصل 1000 جنيه

ADS
 

بعد مصرع وإصابة 51.. وفاة 3 مصريين صدمتهم «تريلا» قبل أداء العمرة بالسعودية

download
ا
Native
Teads
الأحد، 24-04-2022 09:03 ص

لم تمر سوى 48 ساعة على الحادث المروع لأتوبيس يقل معتمرين مصريين في السعودية، والذي أدى إلى مصرع 8 وإصابة 43 آخرين، إلا وراح 3 مصريين آخرين ضحية حادث جديد في المملكة.
ولقي 3 مصريين حتفهم في حادثين في السعودية  خلال سفرهم لأداء مناسك العمرة.
ووقع حادث بسبب انقلاب السيارة التي كانت تقل المصريين بطريق المدينة المنورة، خلال توقف الحافلة على الطريق أمس السبت واصطدمت بها "تريلا".
 وقال مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة المدينة المنورة أحمد الزهراني، إن غرفة عمليات الهلال الأحمر بالمنطقة (997) تلقت بلاغًا في تمام الساعة 06:14 من صباح اليوم الجمعة، يفيد بوقوع حادث انقلاب حافلة بطريق الهجرة السريع عند كيلو 140، وعلى الفور تم توجيه أحدث المركبات الخاصة بالهيئة باص الإصابات المتعددة (طويق)، وكان وصول أول الفرق بتمام الساعة 06:24.
وشاركت 20 فرقة إسعافية من داخل المنطقة و6 فرق من منطقة مكة المكرمة بإجمالي 26 فرقة و6 فرق تابعة للشؤون الصحية بقيادة القيادة الميدانية ومدير الشؤون الصحية والمساعد للشؤون الإسعافية ومتابعة مدير القيادة والتحكم.
 

إقرأ ايضا

cdn4.premiumread

بعد أن حذف الفيديوهات.. أول تعليق من «فاندام» على «رامز موفي ستار»

127-162238-ethio-tiger_350x200

فيديو صادم.. فهد يفترس شرطيًا في أحد شوارع إيران

681c7f65-7868-43ac-a646-0e61cf03fb63

فنانة شهيرة تكشف السبب المفاجئ لقرار ارتداء الحجاب

أخبار متعلقة

485714_0

مصرع وإصابة 51 معتمرًا مصريًا في حادث مروع بالسعودية

gf

والد الأطباء الثلاثة يكشف ما حدث ويفجر صدمة

2022_4_21_10_45_50_931

في كليات الطب والصيدلية.. مصرع 3 أشقاء أثناء عودتهم من الجامعة

laawL

أول صورة لأحد المصابين المصريين في هجوم مترو نيويورك

Capture

فيديو صادم.. مشاجرة عنيفة بين معتمرين في الحرم المكي

image

مصرع 3 معلمات مصريات في دولة خليجية