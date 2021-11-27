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صدمة «ليلة الدخلة».. عريس لم يستطع القيام بواجباته فوقعت المأساة

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السبت، 27-11-2021 10:15 ص

بعد ساعة من انتهاء حفل الزفاف وسط حالة من الفرح بين الأهل والأصدقاء، اختلى العريس (36 عاما) بعروسة إلا أنه لم يتمكن من أداء واجباته الزوجية الشرعية مع زوجته، فأقدم على الانتحار بطعن نفسه بالسكين.
وأكدت أسرته ( زوجته ووالدته وشقيقته) بتخلصه من حياته (انتحاره)، كما كشفت الزوجة خلال التحقيقات، أنه عقب اختلائهما بالشقة، لم يتمكن من القيام بواجباته الزوجية، فتركها في الغرفة بداعي دخول الحمام وعند غيابه لحقت به فعثرت عليه متوفيا بسكين في المطبخ، فاستغاثت بأهله، الذين قاموا بنقله للمستشفى لإسعافه، إلا أنه توفي نتيجة إصابته.
وقالت والدة الشاب إنه “كان يعاني من حالة نفسية، وكانت تظن أن زواجه سوف يحسن حالته”.
 

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