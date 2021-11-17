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تفاصيل وفاة عروس المنيا بعد نصف ساعة من دخلتها .. ماذا حدث؟

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عروس
Native
الأربعاء، 17-11-2021 09:16 ص

حالة من الصدمة أصابت اهالي قرية بمحافظة المنيا، عقب وفاة عروس بعد نصف ساعة من انتهاء زفافها وتوجهها رفقة زوجها إلى بيت الزوجية.
وتوفيت الشابة نادية طه ماضي تلك الفتاة من قرية ريدة التابعة لمركز المنيا، عقب حفل زفافها بنصف ساعة فقط، بعد اتصالها بوالدها عبرت له عن سعادتها بإتمام زواجها، وختامه على الخير، راضية بقسمة الله عز وجل.
وقال طه ماضى والد العروس، "إنه بعد أن سلمت العروس لزوجها فرحت كثيرا، ورقصة مع أشقائها واستقبلت ضيوفها وفرحت معهم، وانتهت الزفة وعقب ذهابها لمنزل الزوجية، وجدتها تتصل بي وتعبر لي عن سعادتها، وأغلقت التليفون، وقلت لنفسىي"أدخل لكي استريح قليلا، وسمعت أصواتاً تطرق الباب على وتقول ابنتك العروس ماتت، وأسرعت إلى منزل العريس وإذا بي أجد ابنتى على الأرض مفارقة الحياة".
وتابع: حاولت أن أنقذها لكنها كانت قد فارقت الدنيا، وكانت زينة الفرح مازالت على وجهها، ودفنت ابنتى وودعتها إلى مثواها الأخير بزينة الفرح.
وأضاف والد العروس أن ليلة الحنة كانت العروس سعيدة وترقص مع الجميع فرحا وسعادة، لكن الغريب أنها كانت تستعجل الزفاف وكأنها تشعر أنها ستفارق الحياة ، وكانت تستعجل التي تزينها وتقول زوجي اقترب على الوصول ليأخذني .
وأضاف والد العروس، أن ابنته نادية كانت تحمل كتاب الله ومحافظة على الصلوات، غير أنها كانت تحاسبني لو أجلت الصلاة وتطالبني بأداء الصلاة دوما، متابعا: أنا حتى الآن في فاجعة ولا أستطيع استيعاب ما حدث لكن كل ما أملكه هو الدعاء لها وأن يجعلها الله من أهل الجنة ويصبرني وشقيقاتها اللاتي يبكين ليل نهار منذ فراق شقيقتهن.
 

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