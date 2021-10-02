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صدمة.. عروس تتحرش بـ صافيناز وتمسك صدرها (صور)

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السبت، 02-10-2021 12:15 م

تسببت عروس في صدمة الجميع بعد قيامها بالتحرش بالراقصة الارمنية صافيناز، خلال حفل زفافها، بعد أن حققت الأخيرة أمنية العروس حسب المنشور الذي أعادت نشره على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي وظهرت فيه العروس وهي تضع يدها على صدر صافيناز التي كانت ترتدي بدلة الرقص وتقوم ببعض الحركات الراقصة.
وعلق الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ممازحين العروس بأنها تتحرش بصدر صافيناز، فيما عبر بعضهم عن صدمتهم من جرأتها وسخر البعض الآخر مما قامت به، بينما تعتبر صافيناز أن هذه الأمور عادية وتقوم بها مع الفتيات اللاتي يطلبن هذا الأمر.

 

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