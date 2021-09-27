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صافنياز تصدم متابعيها بالظهور دون ملابس وتغطي منطقة حساسة فقط

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الإثنين، 27-09-2021 01:42 م


صدمت الراقصة الأرمنية صافيناز متابعيها على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي بإعادة نشرها لصورة قد نشرتها لها احدى الصفحات وظهرت فيها شبه عارية وجالسة بطريقة مثيرة للجدل تغطي منطقة حساسة من جسدها بقدمها.
وسرعان ما انتشرت الصورة بشكل كبير على موقع التواصل الاجتماعي واعتبر الجمهور انه على الرغم من افكارها المتحررة الا ان هذه الصورة مبالغ فيها ولا يجب ان تنشرها لانها تبدو بذلك أنها موافقة على ظهورها بهذا الشكل.
وهذه ليست المرة الاولى التي تثير فيها صافيناز الجدل بصورها واستعرضاها لانحناءات جسمها على صفحتها.
وتتعمد صافيناز إثارة الجدل من خلال استعراض جسدها لتصبح حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد دخولها في منافسة مع الراقصة جوهرة ولورديانة بالاستعراض على مواقع التواصل.



 

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