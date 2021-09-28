الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
توقيت مصر 15:57 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شاهد.. لحظة التحرش بـ نادين شرارة بشارع قصر العيني

نزار الفارس يفاجئ فيفي عبده بسؤال صادم على الهواء (فيديو)

شوبير يفاجئ الجميع: استبعاد نجم الزمالك من منتخب مصر

خمسيني يتحرش بقاصر في مكان عام بالرياض والشرطة تكشف هويته

بسبب اعتناقها المسيحية.. شاب يقتل والدته ويتخلص من جثتها

محمد الشناوي يُطلق زوجته بعد 11 عامًا من الزواج

شاهد.. إلهام شاهين تسخر من فتاة وقفت خلفها تنفعل أثناء التصوير معها

سيرين عبدالنور تنشر صورتها بـ مايوه جريء وتغلق التعليقات

ماشية بالحب.. تعليق مفاجئ من إبراهيم سعيد بشأن شوقي غريب

دولة عربية تصدر قانونًا بإعدام من يُشجع على التطبيع مع إسرائيل

ADS
 

خمسيني يتحرش بقاصر في مكان عام بالرياض والشرطة تكشف هويته

2015_10_14_13_54_47_90
ارشيفية
Native
الثلاثاء، 28-09-2021 01:15 م

ضبطت الجهات الأمنية بمدينة الرياض في السعودية، مقيماً تحرش بفتاة قاصر في أحد الأماكن العامة بالعاصمة السعودية، وفقا لما أعلنته وكالة الأنباء السعودية«واس» الثلاثاء.
ونقلت الوكالة عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، قوله إن الجهود الأمنية أسفرت عن تحديد هوية شخص ظهر في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لارتكابه جريمة التحرش بفتاة قاصر في أحد الأماكن العامة بمدينة الرياض، والقبض عليه.
وأضاف الكريديس، أن الرجل مقيم من الجنسية اليمنية في العقد الخامس من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.
وأعلنت الجهات الأمنية السعودية ، أمس الإثنين، إلقاء القبض على ثلاثة مواطنين في العقدين الثاني والثالث من العمر، ارتكبوا جريمة تحرش بفتاة أثناء قيادتها مركبتها في أحد الطرق العامة.
 

إقرأ ايضا

6153062f4236044d7e2ab06b

شاهد.. لحظة التحرش بـ نادين شرارة بشارع قصر العيني

20444324381632748038

نزار الفارس يفاجئ فيفي عبده بسؤال صادم على الهواء (فيديو)

f37477cd-b676-43d0-a7c7-01197405d88a

بسبب اعتناقها المسيحية.. شاب يقتل والدته ويتخلص من جثتها

أخبار متعلقة

download

سفير فرنسا في الرياض يفاجيء كاتب سعودي شهير بـ«بلوك» على تويتر

2020_12_26_2_1_18_418

رانيا يوسف تتهم إعلامي شهير بالتحرش بها والأخير يطلب تعويض 5 مليون

download

مي العيدان: مصري تحرش بي أمس في الشارع وهذا ما حدث