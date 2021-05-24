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سقط من ظهر جواد..مصرع العميد القحطاني يُحزن السعوديين

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الإثنين، 24-05-2021 03:24 م

عمت حالة من الحزن بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، عقب الإعلان عن خبر مصرع العميد طيار أحمد بن سعد آل حصوصه القحطاني، أحد طياري القوات الجوية على طائرة الإنذار المبكر “ايواكس”.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر، أن العميد أحمد آل حصوصه القحطاني قد توفي بعد سقوطه من ظهر جواد في حي العزيزية بمدينة الخبر بالمنطقة الشرقية.
ونعى عدد من رواد مواقع التواصل والأقارب، الفقيد آل حصوصه، داعين له بالرحمة والمغفرة.

 

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