شاهد.. دنيا سمير غانم تكشف عن وصية والدها

ظهرت
الفنانةدنيا سمير غانم من خلال فيديو مسجل في حفل افتتاح مهرجان أسوان لسينما المرأة،
والذي كان من المقرر أن يتم تكريمها فيه .
وقامت
دنيا سمير غانم بتقديم الشكر لكل من ساندنها
بعد وفاة والدها الفنان سمير غانم وظروف والدتها دلال عبدالعزيز الصحية، التي ترقد منذ شهرين في أحد المستشفيات بسبب فيروس كورونا.
وكشفت
دنيا سمير غانم عن تنفذها لوصية والدها التى أوصاها بها وهى الحفاظ على نعمة حب الناس،
وقدمت شكرا خاصا لكل الذين دعوا لأسرتها بالرحمة والشفاء.
ويقام حفل الافتتاح في مسرح مكشوف على ضفاف
النيل بفندق توليب أسوان وسط إجراءات احترازية كبيرة، ويقدم الحفل المذيعة آية الغرياني
التي سبق أن قدمت حفل المومياوات الملكية، ويقوم بالإخراج المسرحي هشام عطوة، فيما
يتولى المخرج عبد الرحمن نصر الإخراج والنقل التليفزيوني علي الهواء مباشرة بقناة نايل
سينما.
ويتضمن حفل الافتتاح تكريم الدكتورة مايا
مرسي رئيس المركز القومي للمرأة ويمنحها جائزة نوت للإنجاز في مجال قضايا المرأة، كما
يقوم كذلك بتكريم الدكتورة فايزة الخرافي أول رئيسة جامعة في العالم العربي بمنحها
جائزة الريادة.