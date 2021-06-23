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حكم قضائي بإثبات هوية إعلامي شاب «أنثى» بعد تحوله جنسيًا

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الأربعاء، 23-06-2021 08:00 م

هناك الكثير في الوطن العربي لا يعرفون أصل الفنانة اللبنانية الشهيرة "جويل بدر"، والتي لم تولد أنثى ولكنها كانت شابًا يدعى "عبدالوهاب"، والذي كان يعمل مقدمًا لبرامج في لبنان، لكن سرعان ما تحول جنسيًا وعاد في شكل أنثى ليقتحم مجال الفن.
«عبدالوهاب» او «جويل بدر» الآن، قام بعمليات نصب واحتيال جمع فيها ثروة كبيرة مكنته من إجراء عملية تحول جنسي، لكنها أعلنت أكثر من مرة أنها حاولت الانتحار بسبب حالتها النفسية، كما أنها ارتدت الحجاب فترة قبل أن تقرر التخلي عنه مرة أخرى.
وحسب موقع الفن، فإن المحامية سمر قصير سلّمت بطاقة الهوية اللبنانية لموكلتها جويل بدر، بعد طول انتظار.
وأضافت المعلومات أن جويل بدر أصبح إسمها على الهوية جويل بدر الدين.
وأصدرت المحكمة عن حضرة القاضي المتفرد الناظر في قضايا الأحوال الشخصية في النبطية القرار رقم ٣٨٢/٢٠٢٠، الذي يقضي بتصحيح قيد المستدعي ليصبح الإسم جويل بدر والجنس أنثى بدلاً من ذكر، وإدراج هذا التصحيح في السجلات العائدة لها في النبطية، بناء على الإستدعاء المقدم من وكيلتها القانونية المحامية سمر قصير.
 

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