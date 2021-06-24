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طبيب دلال عبدالعزيز يضع شرطًا وحيدًا لخروجها من المستشفى

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دلال عبدالعزيز
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الخميس، 24-06-2021 11:36 ص

ما زالت الفنانة دلال عبدالعزيز، تخضع للرعاية الطبية داخل العناية المركزة والتي قاربت من شهرين بسبب إصابتها بفيروس كورونا وتأثر الرئة بالفيروس بشكل كبير.
وكشفت الفنانة نهال عنبر عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية ومسؤول الرعاية الصحية بالنقابة، عن تطورات وضع دلال عبدالعزيز داخل المستشفى.
وقالت نهال عنبر، إن حالة الفنانة دلال عبد العزيز مستقرة في الوقت الحالي، وفي تحسن تدريجي.
وأوضحت نهال عنبر ، أن الشرط الوحيد الذي يحدد قرار خروج دلال عبد العزيز من المستشفى وفقًا لطبيبها، هو قدرتها على التخلى عن الأكسجين الصناعي والتنفس بمفردها بصورة طبيعية.
وأشارت نهال عنبر إلى أنه لا يوجد موعد محدد لخروج دلال عبد العزيز من المستشفى، لكنهم يأملون في أن تتحسن بصورة أكبر قريبا.
 

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