الفنانة فيروز تثير الجدل في أحدث ظهور لها

الجمعة، 25-06-2021
03:40 م
نشرت ريما الرحباني، ابنة الفنانة
اللبنانية فيروز
، صورة
نادرة لها مع والدتها عبر حسابها على “فيسبوك”.
وأرفقت ريما الصورة بتعليق مقتضب، قالت فيه: “سيلفي والماضي
خلفي”.
وحققت الصورة تفاعلا كبيرا لدى المعجبين بعد نشرها بدقائق
فقط. خاصة أن نشرها شكل مفاجأة سارة لمعجبي الفنانة
التي تفضل البقاء بعيدا عن الأضواء.
وكان آخر ظهور
للفنانة
اللبنانية فيروز
في سبتمبر 2020، عندما
التقت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بيروت.
ومنح الرئيس الفرنسي الفنانة
اللبنانية وسام “جوقة الشرف”
الفرنسي، وهو أعلى تكريم رسمي في فرنسا.