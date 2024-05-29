الجمعة 31 مايو 2024
توقيت مصر 02:50 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الدولار يسجل أعلى مستوى عالمياً وهذا سعره في البنوك اليوم

"هقول كلام هيزعل".. شوبير يفجر مفاجأة عن رحيل حارس الأهلي

قرار قضائي ضد سفاح التجمع ونجله بالتحفظ على أموالهما.. تفاصيل

"زوجي طلع شمال".. زوجة تستنجد بالشرطة بعدما عادت للمنزل واكتشفت الكارثة

الحكم بالمؤبد على المشهورة العراقية "أم اللول"

بريطانيا تمنع داعية شهير من دخول أراضيها لسبب غير متوقع

"ليه التريقه علي بطني؟".. حمو بيكا يعلق بغضب بعد التنمر على صورته

فيديوهات مخلة وصور.. تفاصيل ابتزاز سيدات بالشرقية

طلاق هنادي مهنا وأحمد صالح.. الجمهور مصدوم بعد حذفها صورهما ويتسائل

ارتفاع كبير في الإصابة بـ"الإيدز" بهذه الدولة العربية لسبب صادم

صحف إسرائيلية: الجندي المصري أوقع إصابات بين جنود اللواء 401

665574604c59b7771625a25e
ا
الأربعاء، 29-05-2024 01:08 م


كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية تفاصيل جديدة حول حادث تبادل إطلاق النار بين الجيشين المصري والإسرائيلي عند معبر رفح يوم الاثنين.

وقالت معاريف أن الجندي المصري أطلق نيرانه على قوة عسكرية إسرائيلية وأصاب جنود من اللواء 401 مدرع وردت عليه بإطلاق النار ومقتله.

وأضافت الصحيفة العبرية أنه في إسرائيل سارعوا إلى إجراء حوار وتنسيق مع مصر حتى لا تطور الحادثة لعملية معقدة.

وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، عن اتصالات مكثفة جرت بين مصر وإسرائيل عقب الحادث، لمنع تطور الأمر وحدوث كارثة تؤدي لقطع العلاقات بين البلدين.

وأوضحت يديعوت أنه خلال المحادثات التي جرت بين ضابط إسرائيلي ومسؤول مصري، تم الاتفاق على إبقاء القضية "بعيدة عن الأضواء".

وقال مصدر أمني آخر في مصر إنه طلب من مراسلي الجيش المصري "الابتعاد عن هذه القضية".

وأشار إلى أن الرقابة مفعلة أيضا على الجانب الإسرائيلي "لمنع المنشورات التي من شأنها إثارة الغضب على الجانب الآخر".

وأكدت الصحيفة العبرية أن مصر وإسرائيل تجريا حاليا تحقيقا منفصلا في ملابسات الحادث.

وقبل ذلك أعلن الجيش المصري استشهاد جندي مصري على الشريط الحدودي مع رفح، مؤكدا فتح تحقيق في الحادث.

بدوره، قال المتحدث العسكري المصري: "القوات المسلحة المصرية تجري تحقيقا بواسطة الجهات المختصة حيال حادث إطلاق النيران بمنطقة الشريط الحدودي برفح مما أدى إلى استشهاد أحد العناصر المكلفة بالتأمين".

إقرأ ايضا

ل

قرار قضائي ضد سفاح التجمع ونجله بالتحفظ على أموالهما.. تفاصيل

2023_10_24_17_31_35_666

"زوجي طلع شمال".. زوجة تستنجد بالشرطة بعدما عادت للمنزل واكتشفت الكارثة

تنزيل

"ليه التريقه علي بطني؟".. حمو بيكا يعلق بغضب بعد التنمر على صورته