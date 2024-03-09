صبري فواز: مفيش حاجة اسمها سينما نظيفة

السبت، 09-03-2024
08:57 ص
نسمه عبد الوهاب
اشاد لفن
ان صبري فواز بعدد من الأفلام التي نالت اعجابه خلال الفترة الماضية، أبرزهم فيلم «فوي فوي فوي، رحلة 404، الحريفة»، بالإضافة إلى أفلام أفريقية شاهدها ضمن فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.
وتحدث صبري فواز، عن الأزمات التي واجهت فيلم «رحلة 404
»، مع الرقابة، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان في برنامج سبوت لايت، المذاع على قناة صدى البلد، قائلاً: «احنا كل يوم هيبقى في مشاكل مع الرقابة أو الإنتاج، وهذا الأمر وارد طول الوقت، أنا مش شايفها مأساة ضخمة، ولكنها مناغشات حتى الوصول لصيغة مرضية لكل الأطراف».
وتحدث صبري فواز عن مقولة «السينما النظيفة»، قائلاً: «مفيش حاجة اسمها سينما نظيفة.. دي جملها قالها واحد حاسس أنه عايز ينضف»، مؤكدًا على أن السينما يجب أن تكون جيدة الصنع وممتعة فقط، وهذا المطلوب في الفن
عمومًا.