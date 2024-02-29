أول ظهور لـ حلمي بكر.. وزوجته تفجر مفاجأة





كشفت سماح القرشي زوجة الموسيقار حلمي بكر، تفاصيل جديدة عن حالة الموسيقار حلمي بكر الصحية، مشيرة إلى أن كل ما يقال اني سبب مرض حلمي بكرى غير صحيح.

وأضافت سماح القرشي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، مقدمة برنامج تفاصيل، المذاع على فضائية صدى البلد، مساء الأربعاء، أن :"حلمي بكر زعلان بسبب الاخبار السلبية عنه، وحالته الصحية تأثرت بشدة بعد سماعه كل الشائعات عنه.

وتابعت سماح القرشي زوجة الموسيقار حلمي بكر، أنه هشام حلمي بكر بيتلعب بيه، وهشام ابن زوجي كلمني وقالي حلي مشاكله مع النقابة.

من جانبه كشف الموسيقار الكبير حلمي بكر، تفاصيل الأزمة الصحية التي يتعرض لها مؤخرا، مشيرا إلى أن كل اللي بيتقال عني وعن زوجتي هيافة.

وأضاف حلمي بكر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، مقدمة برنامج تفاصيل، المذاع على فضائية صدى البلد، مساء الأربعاء، أن :"بحبكم جدا، وحالة الحب دي اللي عندكم معرفش شكلها ايه، وبتهاجم وزعلان من الإعلام".

وتابع حلمي بكر، أن :"سعيد جدا بأن خيبتتا بقت تقيلة، ويحصل اللي يحصل وانا بتفرج، وانا بحب جمهوري جدا ومرضي منعني من الكلام".