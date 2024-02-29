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قصير جدًا.. ندى الكامل تفاجئ الجميع بظهور جرئ

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ندى الكامل
الخميس، 29-02-2024 04:20 ص

 

حرصت ندى الكامل على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت ندى الكامل في الصور بإطلالة ملفتة عرضتها للانتقاد، حيث ارتدت فستان قصير للغاية يصل أعلى الركبة و نسقت معه معطف نفس الطول ولكنه ملون.

 

انتعلت ندى الكامل حذاء ذا كعب عالي باللون الأسود، تزينت ببعض الإكسسوارات العصرية و البسيطة التي منحتها إطلالة متكاملة.

 

اما من الناحية الجمالية، أعتمدت ندى الكامل على شعرها الأنسيابي، ووضعت ميكاجا متناسقا مع لون بشرتها مما كشف عن جمالها.

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