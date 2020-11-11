الأربعاء 11 نوفمبر 2020
توقيت مصر 13:31 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

جمال محمد على يكشف أسباب إلغاء هبوط الدرجة الثانية والثالثة

بسبب الكمامة .. ضبط 43 ألف سائق

قتلي و مفقود في تصادم قارب تركي وناقلة يونانية

حالة كورونا بمعسكر البرازيل قبل ودية "الفراعنة"

شاهد.. شقيقة محمد صلاح تخطف الأنظار في أول ظهور لها

منتخب الشباب يستبعد تنئاي دجلة من معسكر

زوج كامالا هاريس يستقيل من عمله بعد فوزها

صادم.. فرح يتحول إلى مأتم بعد مصرع العروسين في حفل الزفاف

أول صورة لـ "مكة" نجلة صلاح في حفل زفاف عمها

" كورونا" يزور دولة جديدة ويسجل أول إصابة

ADS
 

صادم.. فرح يتحول إلى مأتم بعد مصرع العروسين في حفل الزفاف

Capture
عروسين
 
الأربعاء، 11-11-2020 11:40 ص المصريون

في حادثة صادمة، تحول حفل الزفاف إلى مأتم قبل ساعات من إقامته رسميًا، بعد مصرع العروسين أثناء التقاط صورة تذكارية.
وفي التفاصيل، انتهت عمليّة تصوير ما قبل الزفاف في ولاية كارناتاكا الهنديّة، بموت العروس والعريس، شاندرو البالغ من العمر 28 عاماً، وشاشيكالا البالغة من العمر 20 عاماً.
بمجرّد أن ابتعد القارب مسافة حوالي 30 متراً من الشاطئ، حاول العروسان التقاط صورة، كانت العروس ترتدي صندلاً بكعب عالٍ، وعندما وقفت على القارب فقدت توازنها وسقطت في النهر، حاول شاندرا إنقاذ حبيبته، ولكنّه ارتبك وتسبّب ذلك بانقلاب القارب، وغرق العريس أيضاً.
وبحسب قناة “روسيا اليوم”، كان على متن القارب صيّاد واحد من أقارب العريس، وتمكّن الصياد من السباحة إلى الشاطئ، كما تمّ إنقاذ قريبة من جانب الموجودين على الشاطئ، وهرع رجال الأمن الذين وصلوا إلى مكان الحادث بإخراج الجثّتين من المياه.
 

إقرأ ايضا

127-123932-hanan-khader-competes-most-beautiful-title-2

حنان الخضر تعتزل التمثيل وترتدي الحجاب بشكل مفاجئ

راغب علامة

إعلامية شهيرة تشتم متابعيها بلفظ خارج: نضفوا مخكم الـ..... من كلامي عن راغب علامة

عمرو دياب

ابنة عمرو دياب تكشف مفاجآتين عن والدها و والدتها شيرين رضا

أخبار متعلقة

Capture

صدمة.. وفاة الفنان عامر محمد بسكتة قلبية مفاجئة

كورونا

سر ارتفاع وفيات الرجال بسبب كورونا

Capture

وفاة الأمير الحاج عبدالعظيم عن عمر 38 عامًا

1046040745_0_163_1720_1093_1000x541_80_0_0_c36c2f177acdf405e5e024934e3bb0fa

حقيقة وفاة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة

جثة

حقيقة وفاة أمين منظمة التحرير الفلسطينية

20200521012514462

وفاة والدة الشهيد أحمد منسي