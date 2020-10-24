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وفاة الأمير الحاج عبدالعظيم عن عمر 38 عامًا

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بروناي
 
السبت، 24-10-2020 05:20 م محمد فضل

أفادت قناة "روسيا اليوم" بأن الأمير الحاج عبد العظيم نجل سلطان بروناي حسن بلقية معز الدين وعد الله توفي اليوم السبت.
ونقلت القناة عن بيان صدر عن الإدارة السلطانية أن الأمير الراحل كان يبلغ من العمر 38 عامًا.
وتم إعلان الحداد العام في هذه الدولة لمدة سبعة أيام، حزنا على وفاة الأمير وأمرت السلطات بتنكيس الأعلام.
ونالت السلطنة، العضو في الكومنولث التي كانت محمية بريطانية، ونالت استقلالها عن بريطانيا عام 1984. ولا تزال تضم حامية بريطانية.
وتحتل بروناي المرتبة الرابعة في مؤشر التنمية البشرية، بعد سنغافورة وكوريا الجنوبية واليابان، بين دول جنوب شرق آسيا، وتصنف على أنها دولة متقدمة.
 

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