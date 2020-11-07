السبت 07 نوفمبر 2020
توقيت مصر 16:16 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

صدمة.. وفاة الفنان عامر محمد بسكتة قلبية مفاجئة

تصاعد الحرب.. السودان يغلق جزءًا من حدوده مع إثيوبيا

بعد تصدر «بايدن».. أنصار «ترامب» يحتشدون بالأسلحة

ضحايا مهرجان الجونة.. زينب غريب تعلن إصابتها بكورنا

تخلص من انتفاخ المعدة بهذه الأعشاب

إطلاق نار بمظاهرة في فلوريدا للتنديد بـ "سرقة الأصوات "

إصابة هازارد وكاسميرو بفيروس كورونا

تدهور حالة فنانة شهيرة بشكل مفاجئ.. وابنها: «أرجوكم ادعولها»

الحرائق مجهولة تصل لـ 8 ولايات في الجزائر

آخر رسالة وصورة لـ بدر الماص قبل مصرعه

ADS
 

صدمة.. وفاة الفنان عامر محمد بسكتة قلبية مفاجئة

Capture
عامر محمد
 
السبت، 07-11-2020 04:10 م محمد فضل

حالة من الصدمة والحزن انتبات الوسط الفني في الكويت، عقب إعلان وفاة الفنان الكويتي الشهير، عامر محمد جاسم الحزيمي، عن عمر يناهز 62 عاما؛ جراء وعكة صحية مفاجئة.
وأكدت وسائل الإعلام المحلية، خبر وفاة الفنان عامر محمد الشهير باسم (موضي علف)، إثر سكتة قلبية مفاجئة تعرض لها، حيث جرى نقله إلى المستشفى ثم فارق الحياة هناك.
واشتهر الفنان عامر الحزيمي بتجسيد دور المرأة في المسلسلات والأفلام الكويتية والخليجية التي شارك فيها، حيث اشتهر بلقب "موضي علف" في مسلسل الحيالة الكويتي.
ونعى عدد من الفنانين والإعلاميين ، الفنان الراحل، وقالت الإعلامية مي العيدان عبر حسابها بانستجرام : " انتقل إلى رحمة الله الفنان عامر الحزيمي الشهير بـ موضي علف و الذي انطلق فنياً من مسلسل الحيالة مع الفنان عبدالحسين عبدالرضا الله يرحمه و يغفر له ويسكنه فسبح جناته .. لاتبخلوا عليه بالدعاء فالدعاء رزق الميت".
وكتب الفنان عبدالله بوشهري: "عامر الحزيمي في ذمة الله.. الله يرحمك ويغفر لك … إنا لله وإنا إليه راجعون".



 

إقرأ ايضا

b593a6011667d46ff9c78f63a0a4ed2db9db829e

تدهور حالة فنانة شهيرة بشكل مفاجئ.. وابنها: «أرجوكم ادعولها»

2020_9_4_1_35_5_301

قرار جديد من المحكمة بشأن أحمد بسام زكي

حنان ترك

حنان ترك تخرج عن صمتها وتوجه رسالة مفاجئة لفنانة شهيرة

أخبار متعلقة

كورونا

سر ارتفاع وفيات الرجال بسبب كورونا

Capture

وفاة الأمير الحاج عبدالعظيم عن عمر 38 عامًا

1046040745_0_163_1720_1093_1000x541_80_0_0_c36c2f177acdf405e5e024934e3bb0fa

حقيقة وفاة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة

جثة

حقيقة وفاة أمين منظمة التحرير الفلسطينية

20200521012514462

وفاة والدة الشهيد أحمد منسي

فبببببببببببببب

أسرار جديدة بواقعة "فتاة المعادي" يرويها شهود عيان