صدمة.. وفاة الفنان عامر محمد بسكتة قلبية مفاجئة

السبت، 07-11-2020
04:10 م
محمد فضل
حالة من الصدمة
والحزن انتبات الوسط الفني في الكويت،
عقب إعلان وفاة
الفنان الكويتي الشهير، عامر محمد
جاسم الحزيمي، عن عمر يناهز 62 عاما؛
جراء وعكة صحية مفاجئة.
وأكدت وسائل الإعلام المحلية، خبر وفاة
الفنان عامر محمد
الشهير باسم (موضي علف)، إثر سكتة قلبية
مفاجئة تعرض لها، حيث جرى نقله إلى المستشفى
ثم فارق الحياة هناك.
واشتهر الفنان عامر الحزيمي بتجسيد دور المرأة في المسلسلات
والأفلام الكويتية والخليجية التي شارك فيها، حيث اشتهر بلقب "موضي علف"
في مسلسل الحيالة الكويتي.
ونعى عدد من الفنانين والإعلاميين ، الفنان الراحل، وقالت
الإعلامية مي العيدان عبر حسابها بانستجرام : " انتقل إلى رحمة الله الفنان عامر
الحزيمي الشهير بـ موضي علف و الذي انطلق فنياً من مسلسل الحيالة مع الفنان عبدالحسين
عبدالرضا الله يرحمه و يغفر له ويسكنه فسبح جناته .. لاتبخلوا عليه بالدعاء فالدعاء
رزق الميت".
وكتب الفنان عبدالله بوشهري: "عامر الحزيمي في ذمة الله..
الله يرحمك ويغفر لك … إنا لله وإنا إليه راجعون".