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شيرين رضا ترفض إقامة حفل زفاف لابنتها: لا نؤمن بهذه الأشياء

elaosboa72635
نور عمرو دياب
Native
Teads
الثلاثاء، 13-12-2022 01:09 م

 

قالت الفنانة شيرين رضا إنها لن تقيم حفل زفاف لابنتها نور عمرو دياب، مؤكدة أنها "لا تؤمن بهذه الأشياء".

 

وأضافت شيرين رضا خلال لقاء لها مع برنامج "Et بالعربي" أنها لم ترتد فستان زفاف سوى في التمثيل فقط، وتابعت: "متربيناش على كده، وكل واحد يعمل اللي هو عاوزه، لأن دي أفكار شخصية".

 

وأكدت رضا أن أنه يتم إنفاق مبالغ ضخمة على حفلات الزفاف التي تتم في ليلة واحدة فقط، في حين يمكن أن يستمتع بها الزوجان في حياتهما.

 

وكانت شيرين رضا أثارت حالة من الجدل بعد ظهورها في صورة بدا فيها بطنها منتفخا في ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي بالسعودية، ما دعا بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتعليق بأنها ربما تعاني حالة مرضية، في حين ذهب البعض الآخر إلى أنها قد تكون حاملا.

 

وفي ردها على تلك الصورة نشرت شيرين رضا صورة أخرى بالملابس نفسها من فعاليات الختام عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت فيها بشكلها الطبيعي، ما أكد أن سبب ظهورها المثير للجدل في الصورة الأولى قد يعود إلى زاوية التصوير.

 

وانتهت شيرين رضا مؤخرا من تصوير حكاية "لو بعد حين" ضمن مسلسل "حدث بالفعل"، الذي تشارك بطولته مع الفنانة دينا الشربيني لأول مرة.

 

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