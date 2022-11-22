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فيديو صادم من حفل زفاف.. العروس تشرب الحشيش والراقصة حامل في شهرها الأخير

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الحفل
Native
Teads
الثلاثاء، 22-11-2022 10:32 ص
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صادم وغريب، من حفل زفاف يحتوي على مشاهد مُحيرة.
الفيديو يظهر فيه العروس وهي تشرب سيجارة محشوة على ما يبدو "حشيش" في حين أن الراقصة كانت حامل وتبدو في شهرها الأخير قبل الولادة.
وظهرت الراقصة ببطن منتفخ جدًا وكأنها على وشك الولادة، بينما لم تعيقها بطنها المنفوخ على آخره عن أداء وصلات الرقص بشكل طبيعي، وهو ما أثار استغراب وصدمة الجميع.
المشهد لم يتوقف عند هذا الجد، بل إن العروس ظهرت على الجانب الآخر تميل على أحد المعازيم، لتشعل سيجارة يبدو أنها "محشوة"، في حين لم تأبه بالتصوير ولا ما يحدث حولها.

وعلى الرغم من أن مكان التقاط الفيديو غير معلوم، إلا أن الأغنية التي كانت ترقص عليها الراقصة أغنية تركية.
وأثار الفيديو صدمة البعض وسخرية آخرين من المشاهد الغريبة في المقطع.
 

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