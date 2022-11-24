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«عروسة حامل في حفل زفافها بالمنصورة».. قصة صور أثارت الجدل

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الزوجان
Native
Teads
الخميس، 24-11-2022 09:15 ص
سادت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، إثر انتشار صور من حفل وصفوه بـ"فرح في المنصورة والعروسة حامل".

وظهرت العروس ويبدو أنها في الشهور الأخيرة من الحمل مرتدية فستان أبيض مزين بشرائط باللون الأزرق الفاتح والوردي، وكانت تسير في الممر المخصص للعروس بينما يصطف الحضور على الجانبين.

بتتبع الصور، اتضح أنها من حفل خاص أقيم في مدينة المنصورة، لشاب يدعى مجدي محمود، أما العروس فهي زوجته آية.
وعن سبب إقامة هذا الحفل، اتضح أنه حفل لمعرفة جنس المولود على طريقة الحفلات الأجنبية، التي يتم الكشف خلالها عن نوع الجنين لأول مرة.

وأثار هذا الفيديو الجدل، نظرا لعدم انتشار إقامة هذه الحفلات في مصر، لكن الغريب أن هذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها الزوجان الجدل بإقامة حفل جنس المولود.

وفي يناير 2021 أقام الزوجان حفلا لمعرفة نوع الجنين، وكانا قد رزقا لاحقا بابنتهما الأولى، وقال مصور الحفل محمود الشهاوي في تصريحات أن هذه المعلومات الخاطئة أثارت غضب الزوجان.







 

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