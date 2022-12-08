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بالصور.. يتزوج من شقيقتين توأم في حفل زفاف واحد

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ارشيفية- زواج
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Teads
الخميس، 08-12-2022 03:07 م

شهدت مدينة مبامبي الهندية، حفل زفاف لرجل يتزوج من أختين توأم، كانتا عرضتا عليه الزواج ووافق.

وانتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ترصد تفاصيل الزفاف، وهو ما استفز أحد السكان وقدّم شكوى بسبب ما اعتبره جريمة "الزواج مرة أخرى خلال وجود الزوجة أو الزوج"، وفق قانون العقوبات الهندي ضد العريس، حسبما نقل موقع "hindustantimes".

وكان رغبة الشقيقتان الزواج من نفس الرجل لأنهما لم يتحملا الفراق عن بعضهما بعد الزواج، وذكر المسؤولون أن أسرتهما وافقت على هذا الطلب الغريب، وتزوج الرجل الشقيقتين في نفس حفل الزفاف.




 

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