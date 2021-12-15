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شمس الكويتية تستعرض أنوثتها بروب الاستحمام

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شمس الكويتية
Native
Teads
الأربعاء، 15-12-2021 10:30 ص

استعرضت الفنانة شمس الكويتية، انوثتها وجمالها بنشر فيديو لها على خاصية القصص القصيرة "استوري" على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي"انستجرام".
وظهرت شمس ظهرت مرتدية روب الاستحمام الأبيض وهي تضع المكياج على وجهها ومنشفة على رأسها.
واستعرضت أنوثتها ولفتت الانظار بجمالها خصوصاً أنها وضعت عدسات لاصقة ولاقت بها الى حد بعيد وأشاد البعض بها خصوصاً انها من الفنانات العفويات فتظهر في بعض الاوقات من دون مكياج وفي حين آخر بروب الاستحمام وحصد الفيديو على إعجاب العديد من المتابعين.

 

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